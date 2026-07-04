Самолет, летящий из Стамбула в Минводы, подал сигнал бедствия
Пассажирский самолет, следующий из Стамбула в Минеральные Воды, подал сигнал бедствия, находясь над Черным морем, сообщает Telegram-канал Mash.
По его данным, речь идет о самолете Sukhoi Superjet, который выполнял рейс A46074. На его борту может быть до 100 пассажиров.
Как отмечает РИА Новости, самолет сейчас возвращается в аэропорт вылета. Telegram-канал Shot уточняет, что сигнал бедствия был подан примерно через 20 минут после взлёта самолетом авиакомпании «Азимут». О причинах ЧП не сообщается.
Осенью 2024 года в аэропорту Антальи произошел инцидент с самолетом Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут». Летевший из Сочи лайнер ударился тогда левым двигателем о землю и загорелся. При этом никто из 87 пассажиров не пострадал, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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