Токсичный выхлоп: Чем обернется снижение стандартов топлива в РФ до «Евро-2»
Снижение стандартов для бензина и дизтоплива до «Евро-2» принесет больше вреда экологии, чем автомобилям, заявил НСН Александр Пахомов.
Использование топлива сниженного стандарта не будет массово вредить двигателям современных автомобилей, однако экология от этого пострадает, рассказал НСН вице-председатель Союза Автосервисов, генеральный директор СТО «Дилижанс» Александр Пахомов.
Правительство России может временно разрешить производство и оборот бензина и дизтоплива пониженного стандарта — «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4» для насыщения внутреннего рынка, передает «Коммерсант». Кроме того, рассматривается возможность снижения стандартов для импорта топлива. При этом эксперты считают, что использование для современных автомобилей «Евро-2» может быть небезопасным. Пахомов объяснил, что в топливе «Евро-2» есть неорганические вещества, которые система снижения токсичности автомобилей «Евро-5» не может преодолеть.
«Если мы в автомобиль с системой снижения токсичности "Евро-5" нальем топливо "Евро-2", эта система не справится с тем количеством загрязняющих веществ, которые находятся в топливе. Поэтому мы получим нечистый выхлоп, то есть в первую очередь пострадает экология. Что касается самого двигателя, то вряд ли цилиндропоршневая группа от чего-то пострадает. Может пострадать система снижения токсичности. Через какое-то длительное время на поверхности датчиков катализатора все, что находится при высокой температуре в выхлопной системе, покроется слоем неорганики, и изолирует работу этой системы, нарушит систему снижения токсичности. Это максимум, что может произойти с современным двигателем», — сообщил эксперт.
Он отметил, что реакция на топливо более низкого качества зависит не от года выпуска транспортного средства, а от конкретных характеристик.
«Старым двигателям, которые и были предназначены для "Евро-2", ничего не будет. Но и у современных двигателей, я думаю, никаких последствий не произойдет. Топливо любого экологического класса должно по октановому числу соответствовать двигателю, вот что самое главное. А октановое число должно быть не ниже того, которое указано в инструкции по эксплуатации автомобиля или написано на обратной стороне лючка бензобака. Несоответствие октанового числа убивает двигатель в первую очередь, а не экологический класс», — рассказал собеседник НСН.
Пахомов подчеркнул, что никакие «волшебные» добавки в топливный бак или в само горючее не смогут повысить его качество и «превратить» «Евро-2» в «Евро-5». Топливо данного стандарта может быть изготовлено только в условиях нефтеперегонного завода.
Ранее президент Национальной ассоциации грузового транспорта «ГрузАвтоТранс» Владимир Матягин объяснял НСН, что из-за дефицита топлива автоперевозчики стали отказываться от поездок на дальние расстояния, чтобы не брать на себя ответственность за порчу грузов из-за вынужденных простоев.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Россиянам назвали комментарии при переводах, приводящие к блокировке счетов
- Сто цветов актеру: Какие пути открыты выпускникам театральных вузов
- Депутат Свинцов призвал не допускать в соцсети детей до 14 лет
- Захарова: Власти Эстонии являются соучастниками терактов Киева
- Экономист объяснил ужесточение кредитной политики ЦБ до 2028 года
- Токсичный выхлоп: Чем обернется снижение стандартов топлива в РФ до «Евро-2»
- В России признали нехватку специалистов в авторском праве из-за ИИ
- Россиян успокоили насчёт ограничений с рублёвой наличкой в банках ЕАЭС
- Ректор ГУУ назвал выпускникам самые востребованные специальности
- Состоялся телефонный разговор премьеров Мишустина и Пашиняна