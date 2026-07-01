Он отметил, что реакция на топливо более низкого качества зависит не от года выпуска транспортного средства, а от конкретных характеристик.

«Старым двигателям, которые и были предназначены для "Евро-2", ничего не будет. Но и у современных двигателей, я думаю, никаких последствий не произойдет. Топливо любого экологического класса должно по октановому числу соответствовать двигателю, вот что самое главное. А октановое число должно быть не ниже того, которое указано в инструкции по эксплуатации автомобиля или написано на обратной стороне лючка бензобака. Несоответствие октанового числа убивает двигатель в первую очередь, а не экологический класс», — рассказал собеседник НСН.

Пахомов подчеркнул, что никакие «волшебные» добавки в топливный бак или в само горючее не смогут повысить его качество и «превратить» «Евро-2» в «Евро-5». Топливо данного стандарта может быть изготовлено только в условиях нефтеперегонного завода.

Ранее президент Национальной ассоциации грузового транспорта «ГрузАвтоТранс» Владимир Матягин объяснял НСН, что из-за дефицита топлива автоперевозчики стали отказываться от поездок на дальние расстояния, чтобы не брать на себя ответственность за порчу грузов из-за вынужденных простоев.

