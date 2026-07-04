«Всегда вместе»: Федор Добронравов рассказал об отношениях с сыновьями и внучками

Он также признался, что рад проводить время со своими внучками, но иногда, в силу возраста, устает от активных игр с детьми.

«Хорошо бы дотянуться, но уже чисто физически не получается, хотелось бы еще побегать с ними, в прятки поиграть. Все равно, если раньше это был час, то сейчас это уже минут 15, и дальше просто я не успеваю за ними. Они еще бегают, а я говорю: «Девчонки, сейчас, сейчас, дедуля подойдет». Как-то уговариваю их, чтобы они не обижались на меня, что я быстро устаю», - заключил собеседник НСН.

У актера Федора Добронравова двое детей от брака с Ириной Добронравовой — Виктор и Иван. Они оба стали актерами. У Виктора Добронравова две дочери — Варвара и Василиса. У Ивана есть дочь Вероника.