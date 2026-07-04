«Всегда вместе»: Федор Добронравов рассказал об отношениях с сыновьями и внучками
В эфире НСН актер поделился, что сейчас реже видится с сыновьями, так как у них много работы.
Детей следует воспитывать личным примером, мы с сыновьями всегда были вместе, с внучками тоже провожу время, но теперь быстрее устаю от игр. Об этом в беседе со специальным корреспондентом НСН сообщил Народный артист России, актер Федор Добронравов.
«Никаких принципов воспитания у меня нет. Надо просто личным примером воспитывать, и больше ничего. Если ребенок видит, как его, родители относятся друг к другу, это будет прекрасно. Ребенок, видит, как ты относишься к работе, к друзьям, к старикам, к окружающему миру. Если ты хочешь, чтобы твой ребенок был хорошим, то ты сам будь хорошим. Я как-то недавно извинялся перед сыновьями за то, что их детство прошло в 90-е. Не было ничего! Одно яблоко на двоих. Все было по талонам. А они сказали: "Батя, у нас было самое счастливое детство на свете!". Мы всегда вместе: вместе за кулисами. У нас все было вместе. Просто у них (у сыновей Федора Добронравова актеров Виктора и Ивана Добронравовых – прим. НСН) сейчас так много работы, и мы редко видимся. Но когда видимся — мы просто счастливы», - поделился артист на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле, проходящем при поддержке государственной корпорации «Ростех», ПАО «Банк ПСБ» и Правительства Ярославской области.
Он также признался, что рад проводить время со своими внучками, но иногда, в силу возраста, устает от активных игр с детьми.
«Хорошо бы дотянуться, но уже чисто физически не получается, хотелось бы еще побегать с ними, в прятки поиграть. Все равно, если раньше это был час, то сейчас это уже минут 15, и дальше просто я не успеваю за ними. Они еще бегают, а я говорю: «Девчонки, сейчас, сейчас, дедуля подойдет». Как-то уговариваю их, чтобы они не обижались на меня, что я быстро устаю», - заключил собеседник НСН.
У актера Федора Добронравова двое детей от брака с Ириной Добронравовой — Виктор и Иван. Они оба стали актерами. У Виктора Добронравова две дочери — Варвара и Василиса. У Ивана есть дочь Вероника.
Старшая внучка Федора Добронравова Варвара уже снималась в кино. Она исполнила главную роль в семейной комедии «Северное сияние» вместе с дедушкой и отцом Виктором.
Ранее Федор Добронравов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» признался, что его не вдохновляет современный российский кинематограф, по его словам, кино в РФ должно быть про свет и надежду, а в нем сейчас в основном показывают убийства и разборки.
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