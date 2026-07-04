«Убийства и детективы»: Федора Добронравова «расстроило» российское кино

Актер также возмутился тем, что сейчас в России в некоторых старых фильмах убирают «непригодные» для детской аудитории слова.

«Я вот узнал, что "запикивают" "Золушку". Раневскую "запикивают"! Что там "запикивать"? И Ушакова "запикивают", когда часто переводят из пленки в цифру. Как можно! Мы смотрели в детстве и Зою Космодемьянскую, и Матросова, и "Молодую гвардию", нам никто не говорил: "Ай-яй-яй, нельзя!". А сейчас мы снимаем кино, сказали "психопат" — это не пропустят, фильм "6+". Ужас. Ребенок на улице слышит мат, а в кино даже слово "психопат", "дурак" — нельзя. У нас перегибы иногда бывают, думаю, и этот пройдет. Вырезали водку, сейчас сигареты "замыливают". Это бред. Это везде, и в кинотеатре. Зачем это делать: дым идет, а пол лица еще "замылено"», - отметил Добронравов на фестивале, проходящем при поддержке государственной корпорации «Ростех», ПАО «Банк ПСБ» и Правительства Ярославской области.