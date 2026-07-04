«Без мозгов и совести!»: Зюганов назвал Трампа «стопроцентным бандитом»
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обругал президента США Дональда Трампа из-за его слов о коммунизме.
Трамп ранее назвал коммунизм «величайшей угрозой из всех», включая Первую и Вторую мировые войны, произнося речь по случаю Дня независимости США.
«Ничего нового в поведении Трампа нет. Откровенный империалист, крупный торгаш, абсолютный в международном плане стопроцентный бандит. Ничего нового Трамп не сказал и сказать не может. У него для этого ни мозгов нет, ни совести», - сказал Зюганов в этой связи изданию «Подъем».
Он высказал мнение, что РФ не стоит рассчитывать на соглашения с Трампом, причислив того к «международным разбойникам».
Ранее Зюганов поддержал блогера Викторию Боню, выступившую с резонансным обращением к президенту РФ Владимиру Путину, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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