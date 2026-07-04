Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обругал президента США Дональда Трампа из-за его слов о коммунизме.

Трамп ранее назвал коммунизм «величайшей угрозой из всех», включая Первую и Вторую мировые войны, произнося речь по случаю Дня независимости США.

«Ничего нового в поведении Трампа нет. Откровенный империалист, крупный торгаш, абсолютный в международном плане стопроцентный бандит. Ничего нового Трамп не сказал и сказать не может. У него для этого ни мозгов нет, ни совести», - сказал Зюганов в этой связи изданию «Подъем».