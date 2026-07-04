В Минобороны сочли это попыткой главы киевского режима отвлечь внимание от последствий российского удара по Киеву 2 июля и «катастрофического провала» ВСУ в Константиновке в ДНР.

Власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области ранее сообщили о массированной атаке на регион утром 4 июля с участием более 70 беспилотников, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

