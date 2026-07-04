Минобороны РФ: Украина попыталась атаковать ночью Россию ракетами «Фламинго»
ВСУ попытались нанести в ночь на 4 июля комбинированный удар по территории России с применением ракет большой дальности «Фламинго», сообщает Минобороны РФ.
«В ходе отражения удара ночью и утром 4 июля 2026 года российскими средствами ПВО было сбито более 500 воздушных целей», в том числе: 10 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и девять реактивных снарядов «Хаймарс»», - говорится в сообщении ведомства.
В Минобороны сочли это попыткой главы киевского режима отвлечь внимание от последствий российского удара по Киеву 2 июля и «катастрофического провала» ВСУ в Константиновке в ДНР.
Власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области ранее сообщили о массированной атаке на регион утром 4 июля с участием более 70 беспилотников, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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