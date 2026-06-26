Запас бензина в канистрах сравнили с просроченной селедкой
Эксперты Игорь Моржаретто и Анастасия Бунина в разговоре с НСН призвали россиян не делать запасы топлива.
Используя бензин из запасов автовладелец фактически играет в «русскую рулетку», так как реакция транспортного средства может быть непредсказуемой, сообщил НСН автоэксперт Игорь Моржаретто.
На фоне ажиотажа вокруг топлива в России ряд граждан начал запасаться бензином, однако эксперты предупреждают о рисках использования такого горючего, пишет «Абзац». Хранить топливо можно не дольше года и в определенных условиях: в сухости, темноте и прохладе. В противном случае присадки разлагаются, октановое число падает, и топливо становится опасным для двигателя. Моржаретто отметил, что поведение автомобиля при использовании несвежего бензина может быть непредсказуемым.
«У бензина есть сроки годности, у разных видов топлива они свои. В среднем считается, что год. Если залить его по истечении этого времени, вряд ли будет что-нибудь плохое, но и хорошего тоже можно не ожидать, как и с любым продуктом, который портится. Вы можете съесть какую-нибудь селедку с чуть-чуть просроченным сроком годности: может, проскочит, а может и нет. Так и с бензином. Можно, конечно, залить бочку и поставить ее в огороде, если у вас есть бочка и огород, и пользоваться в течение года. Но я уверен, что в самой большой в мире нефтедобывающей стране бензин будет. Да, есть дефицит, но проблема решается», — заверил он.
Запасаться бензином нежелательно еще и потому, что это вопрос не только исправности автомобиля, но и безопасности граждан, рассказала НСН эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.
«Немаловажную роль играет правильность хранения не столько с точки зрения дальнейшей эксплуатации, но и с точки зрения безопасности для самого человека. Потому как гаражи есть далеко не у всех, в большинстве своем люди будут хранить топливо, допустим, на балконе, в кладовке. Это не соответствует тем требованиям безопасности, которые прописаны для хранения нефтепродуктов. Это в первую очередь небезопасно с точки зрения самих граждан, это не самый лучший вариант» — объяснила собеседница НСН.
Бунина подчеркнула, что современный автопарк весьма чувствителен к качеству топлива, и использование простоявшего долгое время в канистре бензина может привести к поломке.
«Присадки, которые добавляются в бензин, в основном носят очищающие свойства. Они действительно выпадают в осадок и теряют свои химико-физические характеристики. Я не думаю, что кто-то будет хранить топливо год, скорее всего, при налаживании ситуации оно будет залито в бензобак. Но эксплуатация по истечении года гарантийного срока хранения действительно может пагубно сказаться на моторе. Современные транспортные средства после 2020 года выпуска вообще весьма чувствительны к топливу. И если залить в них некачественный бензин или дизель, то сразу выскочит "чек" (индикатор ошибки на приборной панели — прим. НСН). Зачем такие риски?» — сказала она.
Бунина призвала не поддаваться ажиотажу, из-за которого и создается ощущение топливного кризиса.
«Ажиотажный спрос порождает у людей мнение о том, что в России топливный кризис, это не очень корректно. Я сама водитель и заправляю свои транспортные средства. Очередь в большинстве своем создается не из-за отсутствия топлива, а из-за того, что люди его пытаются в больших объемах разобрать любыми методами, любыми путями. Это неправильно, это самообман. Топливо есть на каждой АЗС Москвы, области и Центрального региона. Более того, нефтеперерабатывающие заводы выходят в рабочее состояние, в ближайшее время вопрос по поводу своевременности и бесперебойности поставок будет решен. Поэтому не стоит запасаться на какой-то длинный период времени», — резюмировала эксперт.
Ранее вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр объяснял НСН, поможет ли плавная манера вождения сэкономить топливо и как это повлияет на аварийность на дорогах.
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