Используя бензин из запасов автовладелец фактически играет в «русскую рулетку», так как реакция транспортного средства может быть непредсказуемой, сообщил НСН автоэксперт Игорь Моржаретто.

На фоне ажиотажа вокруг топлива в России ряд граждан начал запасаться бензином, однако эксперты предупреждают о рисках использования такого горючего, пишет «Абзац». Хранить топливо можно не дольше года и в определенных условиях: в сухости, темноте и прохладе. В противном случае присадки разлагаются, октановое число падает, и топливо становится опасным для двигателя. Моржаретто отметил, что поведение автомобиля при использовании несвежего бензина может быть непредсказуемым.