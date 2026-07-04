Самолет Стамбул – Минводы приземлился в Турции из-за проблем на борту

Пассажирский самолет авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс из Стамбула в Минеральные Воды, приземлился в аэропорту вылета, сообщает Росавиация.

Ранее сообщалось, что этот самолет подал сигнал бедствия над Черным морем через 20 минут после вылета, а затем развернулся назад.

Авиаэксперт объяснил участившиеся неприятности у «Суперджетов»

По данным ведомства, причиной инцидента стала техническая неисправность на борту самолета Superjet 100, выполнявшего рейс А46074.

Ранее сообщалось о целой серии инцидентов с лайнерами Sukhoi Superjet. Например, у летевшего из Санкт-Петербурга в Москву самолета треснуло лобовое стекло. Председатель комиссии общественного совета по гражданской авиации Ространснадзора Олег Смирнов объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», почему с этим самолетом «много неприятностей».

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