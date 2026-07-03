В Краснодаре задержали двух перекупщиков с тысячей литров бензина
Полиция задержала в Краснодаре двух перекупщиков с тысячей литров бензина АИ-95. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.
По данным правоохранителей, молодые люди 21 года и 22 лет купили топливо на заправке в Ростове-на-Дону, после чего отправились в Краснодар к оптовому покупателю, которого нашли через мессенджер.
Отмечается, что бензин, а также автомобиль, арендованный перекупщиками для перевозки, были изъяты.
В действиях задержанных усматриваются признаки преступления по статье о производстве, хранении, перевозке либо сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности. Максимальное наказание по ней - до шести лет лишения свободы.
Ранее адвокат Сергей Жорин заявил, что перепродажа бензина без регистрации юридического лица может обернуться для граждан штрафами, а также уголовным делом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Алла Пугачева завершила карьеру певицы после операций на сердце
- Минюст признал иноагентом литературного критика Галину Юзефович
- Дипломат объяснили возможную замену посла России в Лондоне
- Центробанк: Заморозка вкладов россиян невозможна ни при каких условиях
- Соцфонд изменит порядок учета стажа по уходу за инвалидами и пенсионерами
- Врач Мясников рассказал о спорных методах диспансеризации
- Аналитик объяснил, с чем связано резкое падение продаж смартфонов
- Долгострой со скандалами: Кто должен ответить за хищения в «Домодедово»
- В Краснодаре задержали двух перекупщиков с тысячей литров бензина
- Lada в безопасности: Кто в зоне риска из‑за снижения класса топлива