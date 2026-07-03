В Краснодаре задержали двух перекупщиков с тысячей литров бензина

Полиция задержала в Краснодаре двух перекупщиков с тысячей литров бензина АИ-95. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.

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По данным правоохранителей, молодые люди 21 года и 22 лет купили топливо на заправке в Ростове-на-Дону, после чего отправились в Краснодар к оптовому покупателю, которого нашли через мессенджер.

Отмечается, что бензин, а также автомобиль, арендованный перекупщиками для перевозки, были изъяты.

В действиях задержанных усматриваются признаки преступления по статье о производстве, хранении, перевозке либо сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности. Максимальное наказание по ней - до шести лет лишения свободы.

Ранее адвокат Сергей Жорин заявил, что перепродажа бензина без регистрации юридического лица может обернуться для граждан штрафами, а также уголовным делом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ТорговляКраснодарБензинТопливо

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