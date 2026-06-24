Заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский рассказал НСН, что чаще использует метро, однако за рулем он бывает и никаких проблем не заметил.

«Я езжу на выходных обычно, либо рано утром, либо вечером, то есть в нестандартное время. Уже так сложилось, что обычно очереди на заправках меня не задевают. На прошлых выходных за городом заправлялся, 50 км. Цена была такая же, как и неделю назад. Нормально заправился, достаточно топлива, никаких проблем», — поделился опытом парламентарий.

Депутат Госдумы, чемпион мира по боксу Николай Валуев также рассказал, что пока не сталкивался с проблемами, хотя активно ездит на собственном авто, в том числе между городами.

«Пока в очередь не попадал. Вот сейчас в Брянск поеду, посмотрим. Заправляюсь я сам, и сам поведу машину. У меня обычно на автомобиле поездки случаются даже чаще, чем на поезде», — сообщил собеседник НСН.

Ранее эксперт топливного рынка Анастасия Бунина в разговоре с НСН сообщила, что обстановка с бензином на материковой части страны не критична, а российские нефтеперерабатывающие заводы уже начинает поставлять топливо, поэтому к осени ситуация окончательно стабилизируется. Она подчеркнула, что при разумном потреблении проблем с заправкой возникать не будет, а также призвала не создавать ажиотаж, который может спровоцировать перебои.

