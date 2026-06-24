Ажиотаж и абсурд: Депутаты поделились опытом заправки на российских АЗС
Депутаты Андрей Свинцов, Николай Валуев и Сергей Лисовский рассказали НСН, когда в последний раз заправлялись, и какую наблюдали ситуацию на АЗС.
Сложная ситуация с топливом в России за последнюю неделю вызвана не нехваткой горючего, а искусственно раздутым ажиотажем, который впечатлительные граждане устраивают из-за шумихи в социальных сетях, заявил НСН заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.
Ограничения на продажу бензина ввели уже более 20 российских регионов. На некоторых заправках его стоимость подскочила до 100 рублей за литр, у колонок очереди, а в некоторых местах топливо и вовсе не продают. В Москве для исключения перебоев с поставками отменили пропуска для бензовозов. Свинцов подчеркнул, что к этой ситуации привел искусственно созданный ажиотаж.
«Я езжу на своей машине, сам за рулем, не использую служебный транспорт, поэтому я это все наблюдаю сам. Я заправлялся вчера вечером, около половины одиннадцатого, отстоял ровно пять минут. Это было в Подмосковье, 25 километров от МКАД по Киевскому шоссе. Цена была в районе 70 рублей. Я проблем вообще никаких не увидел. Но я наблюдаю на заправках, где нет заправщиков, как люди умудряются заливать бензин, привозят в багажнике емкости, это тоннами исчисляется. Даже если заправка ограничивает объем продажи, чтобы сбить ажиотаж — где-то 30 литров, где-то 100 литров — они встают по два, три, четыре раза в очередь, наливают, потом куда-то в гаражи прячут, некоторые пытаются продавать через "Авито". Это просто потребительский ажиотаж. Иногда бывает из-за ажиотажа какая-то заправка не имеет в моменте того или иного вида топлива, но я еду до следующей, там это топливо есть. Я со многими разговаривал, кто по трассам ездит, топливо в основном везде есть», — поделился он.
Депутат добавил, что запасы впрок и создают тот самый искусственный дефицит, который в итоге приводит к проблемам.
«Я разговаривал с автозаправщиками, и все сказали, что в три раза увеличился объем спроса. Столько никто никуда не едет, это просто люди запасаются впрок. А у автозаправочных станций есть определенный маршрут с точки зрения поставок топлива. Бензовоз едет какое-то количество десятков, сотен километров, количество этих бензовозов ограниченно. Допустим, один бензовоз рассчитан на заправку 250 автомобилей при прежних объемах в 50-60 литров. Сейчас люди пытаются заливать впрок, в канистры уже не 50-60 литров, а 100-120, а некоторые и по 200. Естественно этот бензовоз заправляет уже не 250 автомобилей, а 100. И оставшиеся 150 автомобилей начинают стоять в очередях, потому что кто-то перед ними по 2-3 раза залился, это же просто абсурд. Это негативные последствия социальных сетей, когда все начинают пугаться того, чего в действительности, на мой взгляд, нет. Я надеюсь, люди услышат и перестанут заниматься созданием каких-то собственных резервов», — пояснил Свинцов.
Заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский рассказал НСН, что чаще использует метро, однако за рулем он бывает и никаких проблем не заметил.
«Я езжу на выходных обычно, либо рано утром, либо вечером, то есть в нестандартное время. Уже так сложилось, что обычно очереди на заправках меня не задевают. На прошлых выходных за городом заправлялся, 50 км. Цена была такая же, как и неделю назад. Нормально заправился, достаточно топлива, никаких проблем», — поделился опытом парламентарий.
Депутат Госдумы, чемпион мира по боксу Николай Валуев также рассказал, что пока не сталкивался с проблемами, хотя активно ездит на собственном авто, в том числе между городами.
«Пока в очередь не попадал. Вот сейчас в Брянск поеду, посмотрим. Заправляюсь я сам, и сам поведу машину. У меня обычно на автомобиле поездки случаются даже чаще, чем на поезде», — сообщил собеседник НСН.
Ранее эксперт топливного рынка Анастасия Бунина в разговоре с НСН сообщила, что обстановка с бензином на материковой части страны не критична, а российские нефтеперерабатывающие заводы уже начинает поставлять топливо, поэтому к осени ситуация окончательно стабилизируется. Она подчеркнула, что при разумном потреблении проблем с заправкой возникать не будет, а также призвала не создавать ажиотаж, который может спровоцировать перебои.
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