Ефимов: В Крылатском открылся новый байк-парк для катания на горных велосипедах

В московском парке «Крылатские холмы» открылся байк-парк для велосипедистов, увлекающихся маунтинбайком, сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Байк-парк в “Крылатских холмах” стал уникальной площадкой, где созданы условия как для профессиональных спортсменов, так и для спортсменов-любителей. При этом он подходит для проведения соревнований любого уровня», - сказал Ефимов.

ФОТО: пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы

Он подчеркнул, что это единственный подобный объект в черте города.

Президент Федерации велосипедного спорта в городе Москве Андрей Захаров отметил огромное значение нового байк-парка для развития маунтинбайка.

«Реконструкция шоссейной трассы и строительство новой, уникальной по своим техническим характеристикам трассы для маунтинбайка имеют огромное значение для дальнейшего развития велосипедного спорта не только в Москве, но и во всей России», - уверен он.

Захаров также указал на уникальность велосипедного кластера «Крылатские холмы». Новая велосипедная трасса длиной более четырех километров будет состоять из 25 специальных участков.


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ФОТО: Владимир Ефимов / Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
ТЕГИ:ВелосипедистыПаркиМосква

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