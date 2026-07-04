Ефимов: В Крылатском открылся новый байк-парк для катания на горных велосипедах

Он подчеркнул, что это единственный подобный объект в черте города.

Президент Федерации велосипедного спорта в городе Москве Андрей Захаров отметил огромное значение нового байк-парка для развития маунтинбайка.

«Реконструкция шоссейной трассы и строительство новой, уникальной по своим техническим характеристикам трассы для маунтинбайка имеют огромное значение для дальнейшего развития велосипедного спорта не только в Москве, но и во всей России», - уверен он.

Захаров также указал на уникальность велосипедного кластера «Крылатские холмы». Новая велосипедная трасса длиной более четырех километров будет состоять из 25 специальных участков.



