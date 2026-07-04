Калининградский губернатор сообщил от возобновлении продажи бензина на крупных АЗС
В Калининградской области возобновилась продажа бензина на 11 крупных АЗС, сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных.
«Принял решение о поэтапном возобновлении розничной продажи. Подобрали 11 крупных АЗС с большим количеством колонок, на которых с сегодняшнего дня могут заправляться все автомобилисты», - написал он в соцсетях.
По словам губернатора, пока речь идет только о 92-м бензине и дизеле. Он напомнил, что в регионе пока действуют ограничения на продажу топлива: по бензину – не более 30 литров, по дизелю – 60 литров.
Алексей Беспрозванных 2 июля на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заговорил о приоритетных поставках дополнительных объемов бензина для жителей Калининградской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Замглавы МИД РФ: Латвия давала воздушные коридоры беспилотникам ВСУ
- «Будем добивать гадину!»: Захарова «расшифровала» появление Путина в форме
- Беглов сообщил об атаке ВСУ на нефтетерминал в Петербурге
- Адам Кадыров получил еще одну медаль
- При атаке ВСУ на Ленобласть пострадала женщина
- «90% попаданий!»: Россия начала применять на СВО новый дрон «Изделие-98»
- Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья побил рекорд по подписчикам в соцсетях
- В Крыму при атаке ВСУ погиб человек
- В Новосибирской области перестала работать значительная часть АЗС
- В Белгороде при ракетной атаке ВСУ пострадала женщина