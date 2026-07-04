По словам губернатора, пока речь идет только о 92-м бензине и дизеле. Он напомнил, что в регионе пока действуют ограничения на продажу топлива: по бензину – не более 30 литров, по дизелю – 60 литров.

Алексей Беспрозванных 2 июля на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заговорил о приоритетных поставках дополнительных объемов бензина для жителей Калининградской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

