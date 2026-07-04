Калининградский губернатор сообщил от возобновлении продажи бензина на крупных АЗС

В Калининградской области возобновилась продажа бензина на 11 крупных АЗС, сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных.

«Принял решение о поэтапном возобновлении розничной продажи. Подобрали 11 крупных АЗС с большим количеством колонок, на которых с сегодняшнего дня могут заправляться все автомобилисты», - написал он в соцсетях.

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По словам губернатора, пока речь идет только о 92-м бензине и дизеле. Он напомнил, что в регионе пока действуют ограничения на продажу топлива: по бензину – не более 30 литров, по дизелю – 60 литров.

Алексей Беспрозванных 2 июля на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заговорил о приоритетных поставках дополнительных объемов бензина для жителей Калининградской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Мелехов Александр
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