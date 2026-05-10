ВОССТАНОВЛЕНИЕ АВИАПЕРЕВОЗОК

10 мая в Минтрансе сообщили, что на юге России полностью восстановили авиаперевозки. Отмечается, что управление воздушным движением осуществляется без ограничений пропускной способности и транзита. Представители министерства написали в «Максе», что НОТАМы («извещение летному составу») по ранее введенным ограничениям были отменены в воскресенье в 09:00 часов утра по московскому времени.

По данным ведомства, накануне авиакомпании выполнили 441 рейс и перевезли 63,8 тысячи пассажиров, а 10 мая — 83 и 11 тысяч соответственно. Всего на воскресенье запланированы 277 вылетов в аэропорты на южном направлении, сообщили в Минтрансе.