На юге России полностью восстановили авиаперевозки
8 мая вице-премьер Виталий Савельев пообещал, что авиасообщение на юге страны восстановят в течение ближайших дней.
Утром 10 мая на юге России полностью восстановили авиаперевозки. Проблемы с перелетами возникли в результате атаки ВСУ на региональный центр в Ростове-на-Дону, управляющий воздушным движением на юге страны, 8 мая. Изначально ситуацию планировали наладить до 12 мая, но в итоге авиаперевозки на юге РФ удалось полностью восстановить уже в воскресенье.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ АВИАПЕРЕВОЗОК
10 мая в Минтрансе сообщили, что на юге России полностью восстановили авиаперевозки. Отмечается, что управление воздушным движением осуществляется без ограничений пропускной способности и транзита. Представители министерства написали в «Максе», что НОТАМы («извещение летному составу») по ранее введенным ограничениям были отменены в воскресенье в 09:00 часов утра по московскому времени.
По данным ведомства, накануне авиакомпании выполнили 441 рейс и перевезли 63,8 тысячи пассажиров, а 10 мая — 83 и 11 тысяч соответственно. Всего на воскресенье запланированы 277 вылетов в аэропорты на южном направлении, сообщили в Минтрансе.
Перед этим в министерстве рассказали, что часть международных авиарейсов, выполняемых российскими авиакомпаниями, возобновлена и осуществляется через юг России. Речь идет о ростовской зоне управления воздушным движением. Возобновление полетов позволяет сократить время на перелет и сэкономить топливо.
9 мая в ведомстве назвали ситуацию в аэропортах ростовской зоны организации воздушного движения штатной. В Минтрансе рассказали, что, согласно Федеральным авиационным правилам ФАП-82, пассажирам в полном объеме предоставляются необходимые услуги.
Отмечается, что Росавиация, Ространснадзор и Минтранс продолжают следить за ситуацией. Известно, что оперштаб будет работать до 12 мая.
АТАКА ВСУ
Сбой авиасообщения на юге России произошел в результате того, как утром 8 мая, после вступившего в силу режима тишины, 13 российских аэропортов перестали принимать и отправлять рейсы из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала «Аэронавигация юга России» в Ростове-на-Дону. Частичное авиасообщение удалось восстановить лишь во второй половине того же дня.
В Минтрансе сообщили, что дроны ВСУ атаковали региональный центр, управляющий воздушным движением на юге страны. Его работа была временно скорректирована. Персонал центра был в безопасности, проводился анализ работоспособности оборудования.
В результате атаки ВСУ работу приостановили аэропорты Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты. В ожидании рейсов оказались минимум 14 тысяч пассажиров.
В пятницу вице-премьер Виталий Савельев на совещании президента с постоянными членами Совета безопасности объявил, что авиасообщение на юге России будет полностью восстановлено в течение двух–трех ближайших дней. Тогда он подчеркнул, что восстановление воздушного движения потребует координации усилий авиаперевозчиков, воздушных гаваней и техслужб для обеспечения безопасности полетов.
В свою очередь экс-специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов в беседе с НСН заметил, что удар украинских беспилотников по административному зданию филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону мог вывести из строя дорогостоящее оборудование. При этом, по его словам, у российских технических специалистов нет опыта ремонта в случае механических повреждений, наличие резервного оборудования тоже маловероятно.
«Если были повреждены радарные станции и маяки ILS системы, то это существенно ухудшит ситуацию в регионе. Высокоточные радары ILS позволяют сделать индикацию на приборной панели самолета при подходе на посадку в аэропорт. С маяком ILS можно совершать взлетно-посадочную операцию каждые 45 секунд. В ручном режиме это время увеличивается почти до 4 минут. Очень дорогостоящее оборудование, сомневаюсь, что есть резервное. Можно найти лишь старые советские ламповые радары, которые зачастую не отличат самолет от стаи птиц. Любое механическое повреждение такого оборудования — ситуация, выходящая за рамки. Опыта ремонта механических повреждений у техников нет. Есть инструкции и опыт ремонта неполадок и повреждений в порядке износа», - заметил он.
Однако специалист все же допустил, что ситуация может разрешиться и до 12 мая.
«Госкорпорация планирует до 12 мая разрешить ситуацию. Временное ограничение до 11 мая может быть снято досрочно или продлено ввиду технической необходимости», - сказал Герасимов в интервью НСН.
Ранее президент России Владимир Путин назвал актом терроризма удар по региональному центру управления воздушным движением в Ростове-на-Дону, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
