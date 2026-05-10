Хоценко: Один ребенок погиб при ДТП автобуса с детьми в Омской области

В Омской области автобус с детьми попал в ДТП, в результате чего погиб один ребёнок. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.

По информации Хоценко, авария произошла на трассе в сторону Тюкалинска. Глава региона выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего мальчика и добавил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

По данным регионального МВД, в результате ДТП также пострадали 7 детей. Причины аварии устанавливаются.

Ранее пассажирский автобус въехал в стену дома в Санкт-Петербурге, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
