Хоценко: Один ребенок погиб при ДТП автобуса с детьми в Омской области
В Омской области автобус с детьми попал в ДТП, в результате чего погиб один ребёнок. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.
По информации Хоценко, авария произошла на трассе в сторону Тюкалинска. Глава региона выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего мальчика и добавил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
По данным регионального МВД, в результате ДТП также пострадали 7 детей. Причины аварии устанавливаются.
Ранее пассажирский автобус въехал в стену дома в Санкт-Петербурге, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- На юге России полностью восстановили авиаперевозки
- Хоценко: Один ребенок погиб при ДТП автобуса с детьми в Омской области
- МВД России предупредило о махинациях с жильём умерших собственников
- Певица Дуа Липа подала в суд на Samsung
- Минтранс сообщил о полном восстановлении авиасообщения на юге России
- Хамзат Чимаев проиграл Шону Стрикленду и лишился пояса чемпиона UFC
- Американский истребитель F-35A пропал в районе Аравийского полуострова
- Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с Captcha
- Мединский: История - это оружие, которое на Украине понимают и боятся
- Исследование: Шельфовые ледники Антарктиды могут таять быстрее прогнозов