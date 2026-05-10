Хамзат Чимаев проиграл Шону Стрикленду и лишился пояса чемпиона UFC

Родившийся в Чечне и выступающий под флагом ОАЭ боец Хамзат Чимаев, потерпел первое поражение в карьере, уступив американцу Шону Стрикленду в главном бою турнира UFC 328 в Ньюарке (штат Нью-Джерси).

Поединок за титул чемпиона UFC в среднем весе продлился все пять раундов. Судьи единогласным решением отдали победу Стрикленду со счётом 48-47, 47-48, 48-47.

Таким образом, Чимаев не смог защитить чемпионский пояс, который завоевал в августе 2025 года, победив Дрикуса дю Плесси. Тогда глава Чечни Рамзан Кадыров устроил в честь Чимаева приём и подарил ему автомобиль Maybach.

Для 32-летнего бойца это первое поражение в 16 профессиональных боях.

Хамзат Чимаев выступает в UFC с 2020 года и является одним из самых медийных бойцов. На его счету два рекорда промоушена - самый быстрый нокаут и наибольшее количество ударов за бой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
