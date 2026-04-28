«Три тысячи возгораний!»: Когда российские авиаперевозчики отрегулируют пауэрбанки
За прошлый год на российских воздушных судах произошло более трех тысяч возгораний пауэрбанков, поэтому провоз этих устройств на борту необходимо регулировать, сказал НСН Павел Герасимов.
Уже в ближайшее время в крупнейших аэропортах столичного авиаузла запретят провозить более двух пауэрбанков на одного пассажира, рассказал НСН бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов.
Международная организация гражданской авиации (ИКАО) ввела обновлённые технические инструкции по перевозке опасных грузов — теперь действуют новые правила провоза пауэрбанков. Согласно им, пассажир вправе взять на борт не более двух таких устройств: исключительно в ручной клади, обязательно в чехле либо специальной упаковке, а их зарядка во время полёта строго запрещена. Эти требования уже закреплены в правилах российских авиакомпаний, однако санкции за их нарушение пока официально не прописаны.
У авиакомпаний возникли сложности с реализацией новых норм на практике, пишет издание Baza. В частности, остаётся неясным, кто должен контролировать количество пауэрбанков у пассажиров перед вылетом. Проблема в том, что регламент предполётного досмотра по‑прежнему регулируется приказом Минтранса, который ещё не актуализирован с учётом обновлённых стандартов ИКАО. Отсутствуют и специальные инструкции для инспекторов транспортной безопасности — из‑за этого сотрудники не имеют законных оснований изымать лишние устройства или отказывать пассажиру в посадке на рейс. Герасимов рассказал, что регулирование провоза пауэрбанков в самолетах пошло из Азии.
«Тенденция по регулированию пауэрбанков началась еще в прошлом году. Эта история стартовала с азиатских перевозчиков, потом распространилось на Ближний Восток, в итоге легла в обновленные правила перевозки ИКАО. Эти нормы носят рекомендательный характер. Любые новые нормы в России инструментируются довольно длительное время. Я думаю, что крупнейшие аэропорту столичного авиаузла уже в ближайшем сезоне начнут производить эти проверки. Другие аэропорты подтянутся позже. Провозить можно не более двух единиц таких устройств на человека. Эти ограничения нужны, они помогут улучшить безопасность. Только за прошлый год на российских воздушных судах было более трех тысяч возгораний пауэрбанков. Это очень серьезная проблема. Люди покупают дешевые пауэрбанки, которые не сертифицированы к перевозкам, к перепадам давления, они могут иметь механические повреждения. В случае возгорания пауэрбанков выделяются отравляющие вещества, негативно влияющие на здоровье», — сказал собеседник НСН.
Запрет на провоз пауэрбанков на борту самолёта связан с безопасностью: литий-ионные аккумуляторы, которые в них используются, могут самовозгораться, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Это особенно опасно в условиях полёта, так как пожар в багажном отсеке может остаться незамеченным, а в салоне — быстро распространиться. Сегодня пауэрбанки можно провозить только в ручной клади. К слову, некоторые авиакомпании (например, Emirates, Lufthansa, Qantas) ввели полный запрет на использование пауэрбанков в полёте: нельзя заряжать от них устройства или сам пауэрбанк от розетки в кресле.
Ранее член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Артем Прокофьев заявил, что запрет брать пауэрбанки на борт самолета будет негативно воспринят обществом.
Горячие новости
