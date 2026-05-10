Минтранс сообщил о полном восстановлении авиасообщения на юге России

Авиаперевозки на юге России полностью восстановлены. Об этом сообщает Министерство транспорта РФ в своем канале в Максе.

В ведомстве уточнили, что управление воздушным движением осуществляется без каких-либо ограничений по пропускной способности и транзиту. 10 мая в 9:00 мск были отменены ранее введённые НОТАМы.

По данным Минтранса, за 9 мая было выполнено 441 рейс и перевезено 63,8 тысячи пассажиров. 10 мая уже выполнено 83 рейса, перевезено 11 тысяч пассажиров.

Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», утром 8 мая работа 13 аэропортов южного направления была временно приостановлена после попадания БПЛА в здание филиала «Аэронавигация Юга России».

ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
