Минтранс сообщил о полном восстановлении авиасообщения на юге России

В ведомстве уточнили, что управление воздушным движением осуществляется без каких-либо ограничений по пропускной способности и транзиту. 10 мая в 9:00 мск были отменены ранее введённые НОТАМы.

По данным Минтранса, за 9 мая было выполнено 441 рейс и перевезено 63,8 тысячи пассажиров. 10 мая уже выполнено 83 рейса, перевезено 11 тысяч пассажиров.

Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», утром 8 мая работа 13 аэропортов южного направления была временно приостановлена после попадания БПЛА в здание филиала «Аэронавигация Юга России».