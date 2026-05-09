Минтранс назвал ситуацию в аэропортах юга РФ штатной

В ведомстве заверили, что пассажирам, согласно Федеральным авиационным правилам ФАП-82, в полном объеме предоставляются необходимые услуги. В министерстве также подчеркнули, что на юге страны продолжается работа по настройке оборудования для выполнения полетов в полном объеме.

Ранее экс-специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов в интервью НСН рассказал, что удар БПЛА ВСУ по административному зданию филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону мог вывести из строя дорогостоящее оборудование. При этом, по его словам, у российских технических специалистов нет опыта ремонта в случае механических повреждений, наличие резервного оборудования тоже маловероятно, но ситуация может разрешиться и до 12 мая.