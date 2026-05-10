Певица Дуа Липа подала в суд на Samsung
Британская певица Дуа Липа подала в суд на компанию Samsung, потребовав 15 миллионов долларов компенсации. Об этом сообщает издание Variety.
По данным издания, Samsung в 2025 году использовал изображение Дуа Липы на коробках своих телевизоров без её разрешения и согласия. Певица потребовала прекратить использование своего образа в рекламных целях, однако компания отказалась это сделать.
В исковом заявлении подчёркивается, что лицо артистки было широко задействовано в массовой маркетинговой кампании без её ведома, контроля и участия. Дуа Липа заявила, что никогда бы не позволила такого использования.
Согласно документам, Samsung получил значительную прибыль от продажи телевизоров с её изображением. Некоторые покупатели отмечали, что именно фото певицы на упаковке повлияло на их решение о покупке. Сам снимок певицы был сделан на фестивале Austin City Limits.
Ранее американская актриса К'орианка Килчер обвинила режиссера Джеймса Кэмерона в краже ее внешности для персонажа «Аватара», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
