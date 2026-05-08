В частности, ВСУ совершили 153 обстрела позиций российских войск с применением артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня (РСЗО), миномётов и танков. Кроме того, украинские силы нанесли 887 ударов с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В ответ на эти нарушения ВС РФ наносили ответные удары по огневым позициям РСЗО, артиллерии и миномётов, а также по пунктам управления и местам запуска БПЛА.

Параллельно с нарушениями перемирия в зоне СВО были зафиксированы атаки за её пределами. С полуночи 8 мая силы ПВО РФ вне зоны СВО сбили 396 средств воздушного нападения, среди которых 390 БПЛА самолётного типа и шесть управляемых ракет «Нептун».

КОЛЛАПС В АЭРОПОРТАХ ЮГА



Атаки украинских беспилотников привели к сбоям в работе гражданской инфраструктуры. После попадания БПЛА в здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону Минтранс РФ объявил о временной приостановке работы 13 аэропортов на юге страны — в Астрахани, Владикавказе, Волгограде, Геленджике, Грозном, Краснодаре, Махачкале, Магасе, Минеральных Водах, Нальчике, Сочи, Ставрополе и Элисте.



По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в приостановивших работу южных аэропортах задержано и отменено более 80 рейсов, а в ожидании вылета находятся не менее 14 тысяч пассажиров, большинство из которых следуют в пункты назначения внутри России. Особенно сложная ситуация сложилась в Сочи: текущие сбои накладываются на масштабные проблемы с расписанием, наблюдавшиеся в последние двое суток. Из‑за приостановки работы аэропортов также отменены или задержаны 13 международных рейсов (около 3 тысяч туристов) из Сочи, Минеральных Вод, Краснодара, Махачкалы и Владикавказа. Это, в свою очередь, вызовет зеркальные сбои в расписании вылетов из зарубежных аэропортов в указанные пункты назначения в России.



Авиакомпании корректируют расписание в связи с временным закрытием аэропортов юга страны. Так, авиакомпания «Россия» переносит время вылета и отменяет часть рейсов, при этом продолжает полёты за рубеж из аэропортов других регионов РФ, допуская увеличение продолжительности некоторых рейсов. Авиакомпания «Победа» также корректирует расписание путём переноса времени вылета и отмены некоторых рейсов из‑за приостановки работы южных аэропортов.

В Минтрансе добавили, что в ближайшее время будет принято решение о сроках возобновления рейсов в направлении Юга страны с сокращенной частотой полетов. Глава ведомства Андрей Никитин также поручил авиаперевозчикам совместно с ОАО «РЖД» и Единой транспортной дирекцией задействовать поезда и автобусы для доставки пассажиров отмененных рейсов.

По данным издания «Улететь», небо над югом России будет закрыто для использования гражданскими бортами до 23:59 11 мая. В том числе, ограничения будут касаться и транзитных рейсов, которые следуют в Турцию, Армению, Египет, так как маршруты проходят через указанный регион.