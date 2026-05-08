Атака вопреки перемирию: ВСУ нарушили работу аэропортов Юга России
Аэропорты юга России приостановили работу из-за попадания БПЛА в административное здание в Ростове-на-Дону. Минтранс пообещал как можно скорее сообщить о сроках возобновления рейсов с сокращенной частотой полетов.
Украина нарушила объявленное Россией перемирие, несмотря на решение президента РФ Владимира Путина о прекращении боевых действий в дни празднования 81‑й годовщины Победы. С полуночи 8 мая все группировки ВС РФ полностью прекратили бои и остались на ранее занятых рубежах — срок действия перемирия установлен до 10 мая. Однако, как сообщило Минобороны РФ, украинская армия нарушила режим прекращения огня в зоне СВО 1365 раз.
В частности, ВСУ совершили 153 обстрела позиций российских войск с применением артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня (РСЗО), миномётов и танков. Кроме того, украинские силы нанесли 887 ударов с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В ответ на эти нарушения ВС РФ наносили ответные удары по огневым позициям РСЗО, артиллерии и миномётов, а также по пунктам управления и местам запуска БПЛА.
Параллельно с нарушениями перемирия в зоне СВО были зафиксированы атаки за её пределами. С полуночи 8 мая силы ПВО РФ вне зоны СВО сбили 396 средств воздушного нападения, среди которых 390 БПЛА самолётного типа и шесть управляемых ракет «Нептун».
КОЛЛАПС В АЭРОПОРТАХ ЮГА
Атаки украинских беспилотников привели к сбоям в работе гражданской инфраструктуры. После попадания БПЛА в здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону Минтранс РФ объявил о временной приостановке работы 13 аэропортов на юге страны — в Астрахани, Владикавказе, Волгограде, Геленджике, Грозном, Краснодаре, Махачкале, Магасе, Минеральных Водах, Нальчике, Сочи, Ставрополе и Элисте.
По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в приостановивших работу южных аэропортах задержано и отменено более 80 рейсов, а в ожидании вылета находятся не менее 14 тысяч пассажиров, большинство из которых следуют в пункты назначения внутри России. Особенно сложная ситуация сложилась в Сочи: текущие сбои накладываются на масштабные проблемы с расписанием, наблюдавшиеся в последние двое суток. Из‑за приостановки работы аэропортов также отменены или задержаны 13 международных рейсов (около 3 тысяч туристов) из Сочи, Минеральных Вод, Краснодара, Махачкалы и Владикавказа. Это, в свою очередь, вызовет зеркальные сбои в расписании вылетов из зарубежных аэропортов в указанные пункты назначения в России.
Авиакомпании корректируют расписание в связи с временным закрытием аэропортов юга страны. Так, авиакомпания «Россия» переносит время вылета и отменяет часть рейсов, при этом продолжает полёты за рубеж из аэропортов других регионов РФ, допуская увеличение продолжительности некоторых рейсов. Авиакомпания «Победа» также корректирует расписание путём переноса времени вылета и отмены некоторых рейсов из‑за приостановки работы южных аэропортов.
В Минтрансе добавили, что в ближайшее время будет принято решение о сроках возобновления рейсов в направлении Юга страны с сокращенной частотой полетов. Глава ведомства Андрей Никитин также поручил авиаперевозчикам совместно с ОАО «РЖД» и Единой транспортной дирекцией задействовать поезда и автобусы для доставки пассажиров отмененных рейсов.
По данным издания «Улететь», небо над югом России будет закрыто для использования гражданскими бортами до 23:59 11 мая. В том числе, ограничения будут касаться и транзитных рейсов, которые следуют в Турцию, Армению, Египет, так как маршруты проходят через указанный регион.
ПРОВОКАЦИИ ПЕРЕД 9 МАЯ
В российском оборонном ведомстве уточняли, что при попытке срыва Украиной празднования 81-й годовщины Победы, российская армия нанесет массированный ракетный удар по Киеву. В МО РФ также предупредили гражданское население о необходимости покинуть город в случае ответного удара. Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский хочет спровоцировать Москву на удар по Киеву, так как эскалация может вовлечь в конфликт американского лидера Дональда Трампа.
«Зеленский хочет по-своему подать это все. Я думаю, что к 9 мая уже могут быть провокации со стороны Киева. Они могут объявить, что Россия нарушила предложенное Зеленским перемирие 6 мая, тогда они как бы снимают с себя обязательства. В этом чувствуется умелая рука англичан, которые очень способны с точки зрения провокаций. Это попытка выйти с возможностью ударов по Москве девятого числа. Зеленский будет делать все, чтобы обвинить Россию в нарушении перемирия, а потом спровоцировать ситуацию», — отметил он.
Военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов, в свою очередь, говорил НСН, что необходимо создавать в регионах подразделения территориальной обороны, обеспечивая их всем необходимым.
«Нужно создавать в регионах подразделения территориальной обороны, вооружать их всем необходимым, включая легкое стрелковое оружие. Лучшая защита от дрона, который летит уже достаточно низко, это «двустволка». Более того, у нас разработаны фактически дробовые патроны для автомата Калашникова. Все это у нас есть. Но внедрение новых разработок идет не так быстро. Нужно упростить и ускорить этот процесс. Нужно создать отдельную комиссию, которая бы позволяла быстрее проверять и закупать оружие нашими войсками», — сказал Прохватилов.
Ранее военный корреспондент Александр Коц в беседе с НСН объяснил, что удары по Киеву следует наносить не по «кирпичам», а по принимающим решения лицам, которые российскому военному командованию хорошо известны.
