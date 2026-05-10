Американский истребитель F-35A пропал в районе Аравийского полуострова
10 мая 202613:27
Александр Грин
Американский истребитель Lockheed Martin F-35A Lightning II подал сигнал об аварийной ситуации и пропал с радаров на подлёте к Аравийскому полуострову. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.
Согласно информации, с борта самолёта в районе Аравийского полуострова был передан сигнал под кодом 7700, который означает возникновение аварийной ситуации. После этого истребитель исчез с карты сервиса.
Ни пункт вылета, ни пункт назначения военного самолёта на Flightradar24 не указаны.
В конце марта Иран сбил американский F-35, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
