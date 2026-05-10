«MV Hondius» с зараженными хантавирусом пассажирами прибыл на Тенерифе
На круизном лайнере от этого вируса уже умерли три человека, вакцины от него пока нет.
Утром 10 мая лайнер «MV Hondius» с зараженными хантавирусом пассажирами прибыл на Канарские острова. ВОЗ координирует эвакуацию людей с судна. О случаях заражения на лайнере стало известно в начале мая. При этом специалисты уверяют, что пандемии хантавируса не будет.
ПРИБЫТИЕ ЛАЙНЕРА И ЭВАКУАЦИЯ
Круизный лайнер «MV Hondius», на котором произошла вспышка хантавируса, подошел к испанскому острову Тенерифе. Об этом свидетельствуют данные портала движения судов «VesselFinder». По информации Минздрава Испании, судно должно было подойти к порту ориентировочно между 04:00 и 06:00 по канарскому времени (в 06:00 и 08:00 часов по Москве соответственно).
«Началась операция по эвакуации пассажиров и части членов экипажа с круизного лайнера "Hondius", пострадавшего от вспышки хантавируса. За несколько минут до 06:30 (до 08:30 по московскому времени - прим. НСН) судно прибыло в тенерифский порт Гранадилья, чтобы встать на якорь», - передает испанская телерадиокомпания RTVE.
Известно, что пассажиры будут оставаться на судне до прибытия репатриационных рейсов. Министерство обороны Испании должно перевезти 14 подданных королевства, находящихся на борту, с Канарских островов в больницу в Мадриде, где их поместят на карантин. Согласно предварительной информации, именно эти лица первыми покинут судно.
Сообщалось, что власти Испании разработали специальный протокол для эвакуации людей с «MV Hondius». По их словам, прибытие лайнера к берегам Канарских островов не несет рисков для местного населения. Ожидается, что после завершения процесса эвакуации судно примерно с 30 членами экипажа отправится в Нидерланды, где его продезинфицируют.
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе своего визита на Тенерифе объявил, что пассажиры «MV Hondius» будут вывезены за десять вылетов, пишет РИА Новости.
«Будет организовано множество вылетов. Мы предполагаем, что могут быть организованы примерно шесть (вылетов – прим. НСН) для ЕС и также примерно четыре для стран за пределами ЕС», - уточнил глава ВОЗ во время брифинга.
При этом он подчеркнул, что хантавирус «не является» вирусом COVID-19. По его словам, риск распространения вируса низкий, и в целом «ситуация улучшилась».
ВСПЫШКА ХАНТАВИРУСА
В апреле 2026 года круизный лайнер «MV Hondius» вышел из аргентинского города Ушуайя, направившись в конечный пункт путешествия — на Канарские острова. Сейчас на его борту находятся примерно 150 человек, в основном граждане США, Великобритании, Испании и Нидерландов. Один гражданин России входит в состав экипажа. Судно уже сделало остановки у нескольких островов в Атлантическом океане.
Всего на лайнере хантавирус был выявлен у восьми человек. Позже трое из них умерли, пишет «Agence France-Presse». Один заболевший находится в больнице Йоханнесбурга в Южной Африке в критическом состоянии.
По данным ВВС, двумя из умерших оказались 70-летний пассажир и его 69-летняя жена из Нидерландов. В Минздраве ЮАР сообщили, что женщина почувствовала себя плохо, когда пыталась улететь на родину из аэропорта Йоханнесбурга. Ее доставили в ближайшую больницу, где она скончалась. Телеканал «Sky News» сообщил, что мужчина почувствовал себя плохо в то время, когда судно находилось между Ушуаей и Островом Святой Елены.
Для предотвращения дальнейшего распространения инфекции пассажирам было предписано оставаться в каютах, однако инкубационный период хантавируса может составлять несколько недель, что затрудняет оперативное выявление новых случаев.
Лайнер во время движения делал остановки в разных портах. Часть пассажиров с борта «MV Hondius» уже вернулась в США, Канаду, Швецию, Германию, Нидерланды, Турцию, Сингапур и в другие страны. Количество контактировавших с зараженными путешественниками людей исчисляется тысячами. Глава ВОЗ на пресс-конференции в Женеве объявил о возможных рисках новых заражений хантавирусом по всему миру.
БУДЕТ ЛИ ПАНДЕМИЯ?
Хантавирусы — семейство вирусов, которые поражают в основном мелких млекопитающих, но могут передаваться и человеку. В тяжелых случаях поражению подвергаются легкие заразившихся. После этого у больных развиваются сердечная недостаточность и геморрагическая лихорадка.
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН говорил, что хантавирусом можно заразиться от диких грызунов, путем случайного вдыхания пыли, содержащей продукты их жизнедеятельности.
«Это давно известная инфекция. Это РНК-содержащий вирус, может вызывать два основных варианта инфекции: легочный синдром, который чаще встречается в американском штате, а также геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. Она встречается в Европе, в Азии, в том числе в нашей стране. Хантавирус — это не один возбудитель, там порядка 50 разновидностей. Поэтому есть некоторые регионы, которые являются эндемичными для этого заболевания. В частности, некоторые штаты Бразилии, Чили, Боливии, Аргентины. В Панаме, Парагвае есть конкретное распространение разновидностей хантавируса. Он появляется у диких грызунов — летучих мышей, землероек, диких кротов, амфибий, некоторых рептилий и рыб. Они выделяют его со слюной и с экскрементами. Человек заражается через вдыхание пыли, куда попадают экскременты грызунов. Может быть и лабораторное заражение, но редко», - объяснил специалист.
При этом он рассказал, что вакцины от этого вируса пока нет.
«Лечение включает противовирусный препарат, в частности рибавирин, симптоматическое лечение. Когда почечная недостаточность, там могут даже гемодиализ назначать. Что касается профилактики, вакцину пытаются разработать, но пока официально разрешенной для промышленного использования нет», - уточнил Викулов.
В свою очередь профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ им. Ломоносова Алексей Аграновский в разговоре с НСН заверил, что специалисты готовы к различным сценариям и могут создать вакцину при необходимости. Однако, по его словам, риск пандемии хантавируса остается невысоким.
«Эпидемия возникает, когда вирус передается по воздуху, например, как возбудители гриппа или COVID-19, тогда риски есть. Поэтому вопрос "будет ли пандемия?" не является корректным. Надо исходить из доступных фактов. А их надо доказывать. Известные сейчас штаммы либо не передаются от человека к человеку совсем, либо передаются с трудом, при тесном контакте. Что касается попадания некоего хантавируса в РФ и его распространения на нашей территории, то риски такого события нельзя признать высокими. Однако специалистам следует быть начеку, это их работа. Вакцина к хантавирусу может быть создана и применена, если появится некий гипотетический новый вариант, способный быстро распространяться от человека к человеку. До сих пор такой необходимости не было. Хантавирусы выявляют с помощью анализов. Если есть подозрение на хантавирусную инфекцию, то необходимо своевременно обратиться к врачу», - заявил Аграновский.
Ранее руководитель Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что у специалистов центра есть проверенная технология, способная стать основой для создания вакцины против хантавируса и близких к нему патогенов, однако на ее разработку может уйти около полутора лет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
