«MV Hondius» с зараженными хантавирусом пассажирами прибыл на Тенерифе

ПРИБЫТИЕ ЛАЙНЕРА И ЭВАКУАЦИЯ

Круизный лайнер «MV Hondius», на котором произошла вспышка хантавируса, подошел к испанскому острову Тенерифе. Об этом свидетельствуют данные портала движения судов «VesselFinder». По информации Минздрава Испании, судно должно было подойти к порту ориентировочно между 04:00 и 06:00 по канарскому времени (в 06:00 и 08:00 часов по Москве соответственно).

«Началась операция по эвакуации пассажиров и части членов экипажа с круизного лайнера "Hondius", пострадавшего от вспышки хантавируса. За несколько минут до 06:30 (до 08:30 по московскому времени - прим. НСН) судно прибыло в тенерифский порт Гранадилья, чтобы встать на якорь», - передает испанская телерадиокомпания RTVE.