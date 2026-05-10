Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Омской области увеличилось до 9

Ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что в результате ДТП один ребёнок погиб на месте.

По данным МВД, школьный автобус «Газель», перевозивший детей, столкнулся с фурой DAF. Всего в автобусе находилось восемь детей. Семеро несовершеннолетних были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Ранее в Воронеже авто выбросило на остановку после ДТП, пострадали двое детей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».