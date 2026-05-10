Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Омской области увеличилось до 9
10 мая 202615:33
Александр Грин
Число пострадавших в аварии со школьным автобусом в Омской области возросло до девяти человек. Об этом сообщает региональный Минздрав.
Ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что в результате ДТП один ребёнок погиб на месте.
По данным МВД, школьный автобус «Газель», перевозивший детей, столкнулся с фурой DAF. Всего в автобусе находилось восемь детей. Семеро несовершеннолетних были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Ранее в Воронеже авто выбросило на остановку после ДТП, пострадали двое детей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
