Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Омской области увеличилось до 9

Число пострадавших в аварии со школьным автобусом в Омской области возросло до девяти человек. Об этом сообщает региональный Минздрав.

Хоценко: Один ребенок погиб при ДТП автобуса с детьми в Омской области

Ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что в результате ДТП один ребёнок погиб на месте.

По данным МВД, школьный автобус «Газель», перевозивший детей, столкнулся с фурой DAF. Всего в автобусе находилось восемь детей. Семеро несовершеннолетних были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ДТПОмская ОбластьРоссия

