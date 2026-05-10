МВД России предупредило о махинациях с жильём умерших собственников
Мошенники активно используют схему сдачи в аренду квартир умерших собственников с помощью фальшивых заявлений о вступлении в наследство. Об этом РИА Новости рассказал заместитель начальника отдела Главного управления уголовного розыска МВД России Алексей Горяев.
По его словам, аферисты действуют от лица дальних родственников покойного и обращаются к нотариусу с просьбой открыть наследственное дело. Нотариус по закону не имеет права отказать в такой процедуре. В дальнейшем злоумышленники на основании полученных документов сдают недвижимость умершего в аренду.
Горяев отметил, что в подобных схемах часто участвуют сразу несколько человек из различных государственных организаций. Эта мошенническая стратегия остаётся актуальной и особенно распространена в крупных городах.
Ранее россиян предупредили о новой мошеннической схеме с проверкой Captcha, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
