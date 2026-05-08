Путин назвал удар ВСУ по авиацентру в Ростове актом терроризма
Президент России Владимир Путин назвал актом терроризма удар по региональному центру управления воздушным движением в Ростове-на-Дону. Об этом глава государства заявил на заседании Совета безопасности.
По словам Путина, атака ВСУ на объект транспортной инфраструктуры могла создать угрозу для безопасности полетов гражданских самолетов. Президент подчеркнул, что трагических последствий удалось избежать благодаря высокопрофессиональным действиям российских авиадиспетчеров.
«К счастью, никаких трагических событий не произошло в результате высокопрофессиональной работы наших авиационных диспетчеров», — подчеркнул глава государства.
Ранее экс-специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов.в беседе с НСН раскрыл последствия удара по авиадиспетчерскому центру в Ростове.
