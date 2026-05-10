Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с Captcha
Мошенники стали чаще использовать модифицированную схему с проверкой Captcha для кражи персональных данных пользователей. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя cовета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.
По его словам, схема набирает популярность, поскольку пользователи привыкли к Captcha и воспринимают её как стандартную техническую процедуру, не вызывающую подозрений.
Шейкин рассказал, что человек заходит на сайт и видит окно, похожее на обычную проверку. Однако вместо выбора картинок или ввода символов система предлагает выполнить действия, которые запускают вредоносное ПО. После этого злоумышленники получают доступ к устройству и могут похитить пароли, данные аккаунтов, банковскую информацию и другие персональные сведения.
Сенатор подчеркнул, что настоящая проверка Captcha никогда не требует открытия новых окон, запуска программ, копирования команд или использования специальных сочетаний клавиш. Если сайт просит выполнить такие действия, страницу следует немедленно закрыть и не следовать инструкциям.
Ранее ветеранов предупредили о мошенниках, предлагающих выплаты к 9 Мая, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
