СМИ: Фуру с 1728 пчёлами из Узбекистана, не прошедшими карантин, ищут в России
В России уже больше месяца разыскивают грузовик с 1728 пчёлами из Узбекистана, которые не прошли обязательный карантин. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным SHOT, фура пересекла границу в Астраханской области в начале апреля и должна была отправиться на карантин в Курганскую область, однако до места назначения так и не доехала.
Карантин для пчёл обязателен, поскольку насекомые из южных регионов могут переносить опасные инфекции и паразитов, которые угрожают местным пчелиным семьям и производству мёда.
Общественники и пасечники обратились в Россельхознадзор, прокуратуру и МВД. Поиски фуры и водителя продолжаются по всей стране.
SHOT обращает внимание, что пчёлы из Узбекистана отличаются агрессивностью, а их укусы способны вызывать сильные отёки и даже анафилактический шок. Кроме того, употребление мёда с нелегальных пасек сопряжено с риском заражения сальмонеллёзом и другими инфекционными заболеваниями.
В прошлом году пчелы напали на детей в детском саду в Москве, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
