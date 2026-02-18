Выстроятся в очередь: Кто хочет возобновить авиасообщение с Россией
Когда руководители стран найдут компромисс, ситуация на рынке выездного туризма начнет кардинально меняться, сказал в пресс-центре НСН Дмитрий Арутюнов.
Иностранные авиакомпании очень хотят вернуться в Россию, когда руководство их стран даст на это добро, перевозчики выстроятся в очередь, сказал в пресс-центре НСН генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.
«Многие авиакомпании присматриваются к России. Недавно был на мероприятии в аэропорту Домодедово. Там до сих пор имеется представитель немецкой авиакомпании «Люфтганза». Она сохранила свой штат сотрудников в России. Она очень надеется, что в ближайшее время сможет возобновить полеты из России и в Россию. Это очень лакомый кусок бизнеса, который они потеряли из-за политических амбиций руководителей стран. Никакой экономической подоплеки тут нет. Германия всегда принимала большое количество российских туристов. Я надеюсь, что руководители наших стран найдут компромисс. Тогда ситуация на рынке выездного туризма начнет кардинально меняться. Многие авиакомпании, ушедшие из России, будут стоить в очереди, чтобы побыстрее сюда вернуться. Они все этого хотят. Их останавливает только политическое решение руководителей их стран», — сказал собеседник НСН.
По данным СМИ, мировой туризм восстановился быстрее ожиданий: в 2025 году зафиксировано 1,5 миллиарда международных поездок, что обещает рекорд в 2026 году. В России за последние годы сильно вырос внутренний туризм, появились новые форматы размещения (хостелы, гостевые дома, кемпинги, глэмпинги), а туристические потоки перестроились из‑за пандемии и геополитических изменений — при том что правила гостиничных услуг в последний раз обновляли еще в 2020 году.
Ранее вице-президент РСТ Дмитрий Горин в пресс-центре НСН выразил надежду на увеличение перевозок в Тунис, а также на Филиппины и Занзибар.
