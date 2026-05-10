В РФ утвердили концепцию исторического просвещения

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что отдельный акцент в концепции сделан на обучении школьников навыкам критической оценки информации, работы с источниками и противодействия фальсификации истории.

Известно, что реализация проекта предполагает масштабную подготовку методических материалов и повышение квалификации преподавателей. В учебных заведениях будут развивать профильные клубы и кружки, проводить исторические олимпиады и конференции. Уточняется, что особое внимание в программе уделят сохранению памяти о защитниках Отечества, включая героев ВОВ и участников СВО.

Ранее сын композитора Владимира Шаинского Вячеслав Шаинский в интервью НСН заявил, что единый государственный учебник музыки необходим, в него можно включить не только русскую классику и советские детские песни, но и современные композиции. Однако последние должны войти в учебник при условии строгого отбора, добавил он.