В РФ утвердили концепцию исторического просвещения
В России утвердили концепцию исторического просвещения в образовательных организациях страны. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.
Эта концепция охватит детсады, школы, колледжи и российские вузы, пишет РИА Новости. В министерстве объяснили, что регламент устанавливает основные механизмы формирования общероссийской гражданской идентичности у молодежи. Отмечается, что документ уже направлен в регионы для реализации.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что отдельный акцент в концепции сделан на обучении школьников навыкам критической оценки информации, работы с источниками и противодействия фальсификации истории.
Известно, что реализация проекта предполагает масштабную подготовку методических материалов и повышение квалификации преподавателей. В учебных заведениях будут развивать профильные клубы и кружки, проводить исторические олимпиады и конференции. Уточняется, что особое внимание в программе уделят сохранению памяти о защитниках Отечества, включая героев ВОВ и участников СВО.
Ранее сын композитора Владимира Шаинского Вячеслав Шаинский в интервью НСН заявил, что единый государственный учебник музыки необходим, в него можно включить не только русскую классику и советские детские песни, но и современные композиции. Однако последние должны войти в учебник при условии строгого отбора, добавил он.
Горячие новости
- В РФ утвердили концепцию исторического просвещения
- «MV Hondius» с зараженными хантавирусом пассажирами прибыл на Тенерифе
- Послы Ирана в поздравлении Левитт с рождением дочери напомнили об атаке США на школу
- Окончание СВО, Армения, ЕС: О чем говорил Путин на пресс-конференции 9 мая
- СМИ: Украинские хакеры стали уничтожать данные россиян
- СМИ: Суд до августа оставил в СИЗО экс-замминистра обороны Булгакова
- СМИ: ЕС готовит ответ на присутствие Фицо на Параде в Москве
- СМИ: Сабуров не смог сдать языковой тест в России
- ВМС КСИР: При атаке США на иранские танкеры будет нанесен ответный удар
- СМИ: Израиль перед войной против Ирана создал секретную базу в Ираке