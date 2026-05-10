Послы Ирана в поздравлении Левитт с рождением дочери напомнили об атаке США на школу
Посольство Ирана в Армении отреагировало на рождение дочери у пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, сообщают «Ведомости».
Иранские дипломаты поздравили официального представителя администрации США. По их словам, все дети невинны и заслуживают любви. Также посольство напомнило о трагедии в Минабе, где в результате атаки американских военных погибли 168 девочек.
«Когда вы целуете своего ребенка, подумайте о матерях этих детей», – следует из сообщения иранского посольства.
Супруг Левитт - 60-летний строительный магнат Николас Риччио.
Ранее стало известно, что Тегеран намерен привлечь международные организации к расследованию бомбежки школы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
