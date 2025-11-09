«Стали заложниками»: Паром «Трабзон — Сочи» отправился обратно в Турцию

Шестипалубный паром более двух суток простоял на якорной стоянке внутреннего рейда. Пассажиры остались почти без еды, называли себя «заложниками» и говорили, что не все из них смогут вернуться в Турцию из-за просроченных за эти дни документов.

НЕ ПУСТИЛИ В СОЧИ

Паром «Seabridge», который впервые за последние 14 лет выполнял рейс «Трабзон — Сочи», так и не получил разрешения на заход в порт российского города. Директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей, гендиректор ООО «СВС Шиппинг» Сергей Туркменян сообщил РИА Новости, что в связи с этим судно вынуждено вернуться в Трабзон.