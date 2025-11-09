«Стали заложниками»: Паром «Трабзон — Сочи» отправился обратно в Турцию
Судно «Seabridge» более двух дней простояло вблизи Сочи, но так и не получило разрешения на заход в город.
Паром «Seabridge», который впервые с 2011 года выехал из Трабзона в Сочи, так и не получил разрешения на заход в российский город. Судно с пассажирами вынуждено было отправиться обратно в Турцию.
Шестипалубный паром более двух суток простоял на якорной стоянке внутреннего рейда. Пассажиры остались почти без еды, называли себя «заложниками» и говорили, что не все из них смогут вернуться в Турцию из-за просроченных за эти дни документов.
НЕ ПУСТИЛИ В СОЧИ
Паром «Seabridge», который впервые за последние 14 лет выполнял рейс «Трабзон — Сочи», так и не получил разрешения на заход в порт российского города. Директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей, гендиректор ООО «СВС Шиппинг» Сергей Туркменян сообщил РИА Новости, что в связи с этим судно вынуждено вернуться в Трабзон.
«После двух с половиной суток ожидания парому отказали в заходе в порт Сочи. Паром возвращается в Трабзон, не высадив своих граждан на родную землю», - рассказал он.
«Seabridge» отправился в рейс вечером 5 ноября. На борту было 20 пассажиров. Через 12 часов, 6 ноября, паром подошел к Сочи, где более суток ждал швартовки в нескольких милях от берега. Известно, что дно парома осмотрели водолазы.
7 ноября примерно в 13:50 по московскому времени судно направилось в сторону внутреннего рейда порта. При этом он работает круглосуточно без выходных. В администрации Краснодарского края на ситуацию с запуском парома отвечали, что вопросы по части безопасности так и остались нерешенными, писало издание.
При этом представитель компании «Liderline» в Трабзоне Мустафа Чакыр говорил РИА Новости, что паром вернется обратно в Турцию только после того, как высадит пассажиров в Сочи и заберет новых. По его словам, запасы продовольствия на пароме были рассчитаны на десять дней, а при необходимости их можно легко пополнить с берега.
«ЗАЛОЖНИКИ» БЕЗ ЕДЫ
Пассажиры провели в ожидании швартовки больше двух с половиной суток. По данным РИА Новости, они жаловались на то, что у некоторых из них в связи с задержкой пропали авиабилеты в другие российские города.
Туристы также рассказали RT, что на борту заканчивается еда. По словам пассажирки Татьяны, гуманитарный коридор к парому было невозможно организовать, так как это иностранное судно. При этом отмечалось, что обстановка на пароме была спокойной.
Родственница одного из пассажиров Ольга поделилась с «Российской газетой», что, из-за того, что туристы двое с половиной суток не могут сойти на берег, они чувствуют себя как заложники.
«Они уже были согласны, чтобы их отправили обратно в Трабзон, но у некоторых за время простоя на пароме просрочились документы, и в Турцию они вернуться не могут, их не выпустят на берег», - объяснила она.
В итоге пассажиры объявили, что готовы вернуться в Трабзон.
«Мы коллективно решили, что до обеда ждем какую-то информацию, хотя в принципе готовы идти назад в Трабзон. По последней информации, мы будем здесь до понедельника, но если мы дождемся, то не факт, что нас впустят, это может растянуться на день-два. Конечно, мы бы пошли назад и уже разъехались бы все по домам», - заявила накануне одна из пассажирок РИА Новости.
БЫЛИ НАРУШЕНИЯ?
Паром «Seabridge» должен был выполнить первый за 14 лет рейс «Трабзон — Сочи». В неделю планировалось выполнять по два рейса. Известно, что первый пассажирский рейс парома был намечен еще на 29 октября, однако его пришлось перенесли на неделю из-за шторма.
16 октября «Seabridge» выполнил тестовый рейс. Это было сделано для отработки маршрута и правил захода в порт, но он не был завершен по техническим причинам.
В тот же день губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил, что тестовый международный рейс парома был выполнен без согласия принимающей стороны. Он назвал такую ситуацию недопустимой. Кондратьев сообщил, что власти Кубани приготовили обращение в Минтранс о невозможности организации работы данного парома.
Однако гендиректор «СВС Шиппинг» Сергей Туркменян говорил РИА Новости, что заход «Seabridge» в порт Сочи был согласован со всеми портовыми службами и контрольными органами. Он уточнил, что паромную линию «Сочи — Трабзон — Сочи» официально зарегистрировали в российском Минтрансе и присвоили ей статус круглогодичной регулярной линии до конца 2027 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее руководитель пресс-службы Российского Союза Туриндустрии Артур Абдюханов в интервью НСН заметил, что паромное сообщение между Сочи и Трабзоном в Турции, безусловно, будет пользоваться большим спросом, особенно среди путешественников на автомобилях и мотоциклах.
