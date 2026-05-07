В Аргентине зафиксировали рекордную за десять лет вспышку хантавируса
7 мая 202610:56
Юлия Савченко
Рекордную за десять лет вспышку хантавируса зафиксировали в Аргентине. Об этом пишет портал Infobae со ссылкой на министерство здравоохранения.
«Страна зарегистрировала самый высокий показатель этого заболевания... за последнее десятилетие», — отмечается в сообщении.
Специалисты подтвердили уже 101 случай болезни в эпидемиологическом сезоне 2025/2026.
Между тем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что не видит рисков для распространения хантавируса.
