В Японии подтвердили планируемую поездку чиновников в РФ

Отмечается, что целью их поездки является поддержание диалога с правительством РФ для оказания помощи японским компаниям, которые продолжают вести бизнес в стране. В ведомство уточнили, что сейчас ведется координация визита, и что в зависимости от ситуации к чиновникам могут присоединиться представители соответствующих фирм.

Кроме того, в министерстве подчеркнули необходимость усилий по защите активов японских компаний, остающихся в РФ, добавив, что для этого японское правительство уже продолжало двусторонние обращения и коммуникацию с российской стороной.

Ранее старший научный сотрудник центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Олег Казаков в интервью НСН отметил, что возможный приезд японской делегации в Россию в перспективе может стать началом позитивного двустороннего диалога, а нормализация отношений и даже частичное снятие санкций будет взаимовыгодно для обеих стран.