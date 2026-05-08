ЧТО ТАКОЕ ХАНТАВИРУС?

В мире существует свыше 20 видов хантавирусов, способных вызвать у человека тяжелые заболевания. ВОЗ выделяет две основные группы хантавирусов. В Северной и Южной Америке встречается хантавирусный сердечно-легочный синдром (HCPS), который характеризуется головной болью, головокружением, ознобом, лихорадкой, диареей, тошнотой, рвотой, мышечными болями, внезапными нарушениями дыхания и артериальными гипотензиями. В среднем, первые признаки могут быть зафиксированы через две-четыре недели после заражения.

В Европе и Азии больше распространена геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (HFRS), которая приводит к низкому давлению, нарушению свертываемости крови и может развивать почечную недостаточность. Она проявляется уже через неделю после контактов с грызунами. Этот недуг еще ни разу не передавался от человека к человеку.

Диагностика данного заболевания также затруднительна, поскольку симптомы схожи с гриппом, COVID-19 и лихорадкой денге. На данный момент не существует системного курса лечения, а медицинская помощь только устраняет осложнения от болезни. Смертность от андского штамма, в свою очередь, может достигать 40%.