Нет вакцины, смертность 40%: Чем опасен «разбежавшийся» по миру хантавирус
Смертельные штаммы хантавируса распространяются по всему миру, а прививки от них не существует в природе. Тем не менее, россиянам не стоит опасаться новой пандемии, уверены специалисты.
Пассажиры с борта круизного лайнера MV Hondius вернулись в США, Канаду, Швецию, Германию, Нидерланды, Турцию, Сингапур и в другие страны. Из 149 человек у 101 был подтвержден хантавирус, а число контактировавших с ними людей уже идет на тысячи. Среди членов экипажа был и россиянин, сообщает ТАСС. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, в свою очередь, заявил на пресс-конференции в Женеве, что существуют риски новых заражений хантавирусом по всему миру.
ЧТО ТАКОЕ ХАНТАВИРУС?
В мире существует свыше 20 видов хантавирусов, способных вызвать у человека тяжелые заболевания. ВОЗ выделяет две основные группы хантавирусов. В Северной и Южной Америке встречается хантавирусный сердечно-легочный синдром (HCPS), который характеризуется головной болью, головокружением, ознобом, лихорадкой, диареей, тошнотой, рвотой, мышечными болями, внезапными нарушениями дыхания и артериальными гипотензиями. В среднем, первые признаки могут быть зафиксированы через две-четыре недели после заражения.
В Европе и Азии больше распространена геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (HFRS), которая приводит к низкому давлению, нарушению свертываемости крови и может развивать почечную недостаточность. Она проявляется уже через неделю после контактов с грызунами. Этот недуг еще ни разу не передавался от человека к человеку.
Диагностика данного заболевания также затруднительна, поскольку симптомы схожи с гриппом, COVID-19 и лихорадкой денге. На данный момент не существует системного курса лечения, а медицинская помощь только устраняет осложнения от болезни. Смертность от андского штамма, в свою очередь, может достигать 40%.
КАК МОЖНО ЗАБОЛЕТЬ?
Чаще всего патогены встречаются у грызунов, от которых могут передаться людям при контакте с мочой, фекалиями или слюной больного животного или через загрязненные поверхности. Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов подчеркнул в беседе с НСН, что это основной способ заражения.
«Это давно известная инфекция. Она появляется у диких грызунов — летучих мышей, землероек, диких кротов, амфибий, некоторых рептилий и рыб. Они выделяют его со слюной и с экскрементами. Человек заражается через вдыхание пыли, куда попадают экскременты грызунов. Может быть и лабораторное заражение, но редко», — отметил он.
Однако существуют опасения, что вирус уже стал полноценно передаваться от человека к человеку. Такие подозрения озвучило издание Naked Science. В своей публикации оно опирается на тот факт, что 7 мая одна из стюардесс рейса Амстердам-Йоханесбург (полет совершен 26 апреля), поступила в медицинский центр Амстердамского университета с подозрение на инфекцию, подхваченную при контакте с позднее заразившимся пассажиром с лайнера MV Hondius. Уточняется, что ранее для заражения было необходимо провести долгое время в замкнутом пространстве с больным, а последние сводки говорят о том, что достаточно непродолжительного контакта.
БУДЕТ ЛИ ПАНДЕМИЯ?
Власти американского штата Калифорния начали поисковую операцию, чтобы выявить более 20 отдыхавших на лайнере пассажиров, которые сошли на берег и не вышли на связь с органами здравоохранения. Все они могут распространить хантавирус по стране. Об этом сообщает The New York Post (NYP) со ссылкой на источники.
Зараженных пациентов уже обнаружили в Швейцарии, причем вирус может передаваться от человека к человеку. Также сообщается о массовом распространении хантавируса среди солдат ВСУ в Харьковской, Сумской и Львовской областях. Из-за этого в зоне риска могут оказаться Белгородская, Брянская и Курская область из-за непосредственной близости к очагам болезни, а также Воронежская область из-за общей природной зоны с северо-востоком Украины, утверждает RT.
Тем не менее, всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не видит причин для развития очередной пандемии. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил AFP, что нет никаких признаков того, что ситуация с лайнером является повторением начальных этапов распространения COVID-19.
СТОИТ ЛИ БОЯТЬСЯ?
Несмотря на угрозу появления штаммов в России, ожидать массового распространения опасного вируса не стоит. С таким мнением выступил вирусолог, главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. Он заявил, что этот вариант хантавируса не станет инфекцией с большим числом заболевших. Его слова приводят РИА Новости.
Профилактики хантавируса также не существует, поскольку отсутствует вакцина от этой болезни. Однако необходимые центры для ее создания у российских ученых имеются, отметил руководитель Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, на создание единого препарата против пяти-семи самых распространенных штаммов уйдет полтора года, а эта проблема стала актуальной из-за усиления миграционных потоков в мире.
Горячие новости
- Нет вакцины, смертность 40%: Чем опасен «разбежавшийся» по миру хантавирус
- Верховный суд подтвердил изъятие холдинга «Главпродукт» в пользу РФ
- Минобороны: В зоне СВО зафиксировали 1365 нарушений режима прекращения огня
- На юге России закрыли 13 аэропортов из-за попадания БПЛА в центр аэронавигации
- В Ельце при падении обломков БПЛА пострадал ребенок
- Родительские комитеты предложили детям самим выбирать музыку для выпускного
- Лукашенко приедет на парад Победы в Москве
- Дроны ВСУ вновь атаковали промышленные объекты в Пермском крае
- Эксперт назвал самые бюджетные направления для летнего отдыха в России
- В Ростовской области из-за атаки БПЛА были повреждены дома и обрушился склад