ВОЗ не видит рисков для распространения хантавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не видит рисков для распространения хантавируса. Об этом сообщает RT.

На хвосте у землеройки: Что известно о смертельном хантавирусе

В частности, глава европейского офиса Ханс Клюге отметил, что данное заболевание «нелегко передаётся от человека к человеку».

«Риск для населения в целом остаётся низким», — указал он, добавив, что в ограничениях на поездки нет необходимости.

Ранее на лайнере MV Hondius произошла вспышка хантавируса. По данным ВОЗ из шести пациентов на борту скончались трое, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:БолезньВирусЗдоровьеВОЗ

Горячие новости

Все новости

партнеры