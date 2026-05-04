ВОЗ не видит рисков для распространения хантавируса
4 мая 202614:20
Алексей Филимонов
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не видит рисков для распространения хантавируса. Об этом сообщает RT.
В частности, глава европейского офиса Ханс Клюге отметил, что данное заболевание «нелегко передаётся от человека к человеку».
«Риск для населения в целом остаётся низким», — указал он, добавив, что в ограничениях на поездки нет необходимости.
Ранее на лайнере MV Hondius произошла вспышка хантавируса. По данным ВОЗ из шести пациентов на борту скончались трое, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Собянин заявил об уничтожении трех летевших на Москву беспилотников
- Умер бывший солист группы «Земляне» Юрий Жучков
- «Повлияет на бройлеры»: Из-за чего в России падают цены на свинину
- Ведущий НАШЕго Радио сыграл в спектакле об уральской группе «Каталог»
- ВОЗ не видит рисков для распространения хантавируса
- Аналитик назвал уровень ставки ЦБ для экономического роста
- Врач связала ухудшение зрения у молодежи с контрацепцией и антидепрессантами
- Австрия выслала трех российских дипломатов
- Дипломат назвал Турцию не самым честным посредником для переговоров по Украине
- Кто не рискует: Россияне не отказались от вкладов из-за налогов и снижения ставки