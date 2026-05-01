Вирусолог перечислил циркулирующие в РФ вирусы
При этом Анатолий Альтштейн в эфире НСН заверил, что серьезной вспышки заболеваемости в стране сейчас не будет.
Сейчас в России в основном распространяются аденовирусы и риновирусы, от которых нет вакцин и специального лечения, поэтому предотвратить рост заболеваемости можно с помощью мыться рук, проветривания помещений и сокращения посещений общественных мест при возникновении симптомов болезней. Об этом в беседе с НСН заявил вирусолог, сотрудник центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.
Ранее в Вологодской и Рязанской областях, Крыму и Севастополе, а также в Кабардино-Балкарии и еще трех регионах местные управления Роспотребнадзора зафиксировали рост заболеваемости ОРВИ. Отмечается, что в частности, в Нальчике эпидемиологический порог среди школьников превышен на 30%. Однако, по словам Альтштейна, ситуация в целом по стране остается благополучной.
«Описывать эту ситуацию, как неблагополучную — неверно. У нас пик заболеваемости в основном был в конце декабря — в январе. В феврале еще был значительнее, затем начал снижаться. Сейчас мы имеем по стране довольно благоприятную ситуацию. Что касается этих регионов, как правило — это порядка 10% (превышение эпидемиологического порога – прим. НСН). Гриппа практически нет — единичные случаи. Очень мало случаев коронавируса. Штамм, который сейчас распространился в России, — "Стратус" — очень низкая заболеваемость», - объяснил он.
При этом, по словам специалиста, в настоящий момент в России в основном распространяются аденовирусы и риновирусы.
«Обычно в этот период года распространяются аденовирусы (группа вирусов, вызывающих острые инфекционные заболевания дыхательных путей, глаз, кишечника и лимфоидной ткани – прим. НСН) и риновирусы (риновирусная инфекция — острое респираторное вирусное заболевание, сопровождающееся симптомами поражения слизистой оболочки носа, носоглотки и маловыраженными симптомами интоксикации – прим. НСН). Аденовирусы имеют порядка 60-70 серотипов. У риновирусов — порядка 150-160 серотипов. Вместе — больше 200 этих вирусов. Они сейчас заражают и, скорее всего, превалируют. Эти вирусы в подавляющем большинстве не вызывают тяжелые заболевания», - уточнил Альтштейн.
Вирусолог посоветовал, как избежать распространения аденовирусов и риновирусов.
«Против этих вирусов нет вакцин. Специфического лечения — тоже. Неспецифические примеры — мытье рук, проветривание помещений. Если человек чувствует, что заболевает, он не должен идти в общественные места и сильно контактировать с другими людьми. Пожилым людям тоже не рекомендуется сильно ходить в общественные места. Но какой-то серьезной угрозы нет. Заболеваемость, которая есть, будет падать», - добавил специалист.
Однако, по его словам, похолодание тоже влияет на уровень роста заболеваний.
«В мае время респираторных заболеваний не закончится, оно никогда не кончается, но больших вспышек не приходится ожидать. Погодные условия, конечно, влияют на рост заболеваний. В конце апреля было похолодание. Поэтому респираторные заболевания могут где-то повыситься. Но в большей части в целом по стране они снижаются. Новые варианты, конечно, всегда образуются, но нет того, чтобы какие-то варианты представляли значительную угрозу», - заключил собеседник НСН.
Ранее заслуженный врач РФ Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН рассказал, какие вирусы сейчас циркулируют в России. По его словам, в настоящий момент в стране преобладает подвид коронавируса «Стратус» и вирус «Коксаки», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
