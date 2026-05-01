Вирусолог перечислил циркулирующие в РФ вирусы

Ранее в Вологодской и Рязанской областях, Крыму и Севастополе, а также в Кабардино-Балкарии и еще трех регионах местные управления Роспотребнадзора зафиксировали рост заболеваемости ОРВИ. Отмечается, что в частности, в Нальчике эпидемиологический порог среди школьников превышен на 30%. Однако, по словам Альтштейна, ситуация в целом по стране остается благополучной.

«Описывать эту ситуацию, как неблагополучную — неверно. У нас пик заболеваемости в основном был в конце декабря — в январе. В феврале еще был значительнее, затем начал снижаться. Сейчас мы имеем по стране довольно благоприятную ситуацию. Что касается этих регионов, как правило — это порядка 10% (превышение эпидемиологического порога – прим. НСН). Гриппа практически нет — единичные случаи. Очень мало случаев коронавируса. Штамм, который сейчас распространился в России, — "Стратус" — очень низкая заболеваемость», - объяснил он.