Вирусолог перечислил циркулирующие в РФ вирусы

При этом Анатолий Альтштейн в эфире НСН заверил, что серьезной вспышки заболеваемости в стране сейчас не будет. 

Сейчас в России в основном распространяются аденовирусы и риновирусы, от которых нет вакцин и специального лечения, поэтому предотвратить рост заболеваемости можно с помощью мыться рук, проветривания помещений и сокращения посещений общественных мест при возникновении симптомов болезней. Об этом в беседе с НСН заявил вирусолог, сотрудник центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Болибок: Аллергики реже болеют ОРВИ, но быстрее расходуют здоровье

Ранее в Вологодской и Рязанской областях, Крыму и Севастополе, а также в Кабардино-Балкарии и еще трех регионах местные управления Роспотребнадзора зафиксировали рост заболеваемости ОРВИ. Отмечается, что в частности, в Нальчике эпидемиологический порог среди школьников превышен на 30%. Однако, по словам Альтштейна, ситуация в целом по стране остается благополучной.

«Описывать эту ситуацию, как неблагополучную — неверно. У нас пик заболеваемости в основном был в конце декабря — в январе. В феврале еще был значительнее, затем начал снижаться. Сейчас мы имеем по стране довольно благоприятную ситуацию. Что касается этих регионов, как правило — это порядка 10% (превышение эпидемиологического порога – прим. НСН). Гриппа практически нет — единичные случаи. Очень мало случаев коронавируса. Штамм, который сейчас распространился в России, — "Стратус" — очень низкая заболеваемость», - объяснил он.

«От пневмонии до смерти»: Врач напомнила о вакцинации от трех опасных болезней

При этом, по словам специалиста, в настоящий момент в России в основном распространяются аденовирусы и риновирусы.

«Обычно в этот период года распространяются аденовирусы (группа вирусов, вызывающих острые инфекционные заболевания дыхательных путей, глаз, кишечника и лимфоидной ткани – прим. НСН) и риновирусы (риновирусная инфекция — острое респираторное вирусное заболевание, сопровождающееся симптомами поражения слизистой оболочки носа, носоглотки и маловыраженными симптомами интоксикации – прим. НСН). Аденовирусы имеют порядка 60-70 серотипов. У риновирусов — порядка 150-160 серотипов. Вместе — больше 200 этих вирусов. Они сейчас заражают и, скорее всего, превалируют. Эти вирусы в подавляющем большинстве не вызывают тяжелые заболевания», - уточнил Альтштейн.

«По договоренности»: Россиянам объяснили, как уйти на удаленку с аллергией

Вирусолог посоветовал, как избежать распространения аденовирусов и риновирусов.

«Против этих вирусов нет вакцин. Специфического лечения — тоже. Неспецифические примеры — мытье рук, проветривание помещений. Если человек чувствует, что заболевает, он не должен идти в общественные места и сильно контактировать с другими людьми. Пожилым людям тоже не рекомендуется сильно ходить в общественные места. Но какой-то серьезной угрозы нет. Заболеваемость, которая есть, будет падать», - добавил специалист.

Однако, по его словам, похолодание тоже влияет на уровень роста заболеваний.

«Полное бессилие»: Друг Лерчек рассказал о ее состоянии после четвертой химиотерапии

«В мае время респираторных заболеваний не закончится, оно никогда не кончается, но больших вспышек не приходится ожидать. Погодные условия, конечно, влияют на рост заболеваний. В конце апреля было похолодание. Поэтому респираторные заболевания могут где-то повыситься. Но в большей части в целом по стране они снижаются. Новые варианты, конечно, всегда образуются, но нет того, чтобы какие-то варианты представляли значительную угрозу», - заключил собеседник НСН.

Ранее заслуженный врач РФ Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН рассказал, какие вирусы сейчас циркулируют в России. По его словам, в настоящий момент в стране преобладает подвид коронавируса «Стратус» и вирус «Коксаки», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
