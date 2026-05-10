АТОР: Италия оказалась самой популярной страной Европы для отдыха россиян

В АТОР рассказали, что Италия имеет круглогодичную популярность, однако именно весенний период особо востребован из-за комфортной погоды. Отмечается, что в 2026 году рост спроса поездок в эту страну в среднем по рынку составляет 23%.

В ассоциации сообщили, что популярными в Италии являются такие направления, как Венеция, Милан, Флоренция, Неаполь, Амальфитанское побережье, Тоскана, Сицилия, Лигурия и озеро Комо. По данным источника, туристы также выбирают путевки с прилетом в Италию и путешествием по нескольким европейским странам.

Ранее руководитель визового агентства VISANTIUM Егор Кайль в интервью НСН рассказал, что средняя стоимость поездки в Европу из России составляет около 200–250 тысяч рублей на человека за поездку на семь–десять дней без люксового уровня.