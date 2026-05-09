Трамп: США пристально изучают хантавирус

В США специалисты пристально изучают хантавирус. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.

По его словам, этот вирус отличается по своей природе от COVID-19, передает РИА Новости. Трамп подчеркнул, что специалисты «хорошо знают» хантавирус, хоть он «не такой простой, как ковид».

При этом политик отметил, что в отличие от COVID-19 хантавирус не так легко передается от человека к человеку. Трамп также заверил, что ситуация находится под контролем.

В начале мая вспышка заболевания, предположительно, вызванного хантавирусом, произошла на борту круизного лайнера «MV Hondius», который выполнял рейс через Атлантику. В настоящее время выявлено восемь случаев заболевания вирусом, из которых три оказались с летальным исходом.