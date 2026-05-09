Трамп: США пристально изучают хантавирус
В США специалисты пристально изучают хантавирус. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.
По его словам, этот вирус отличается по своей природе от COVID-19, передает РИА Новости. Трамп подчеркнул, что специалисты «хорошо знают» хантавирус, хоть он «не такой простой, как ковид».
При этом политик отметил, что в отличие от COVID-19 хантавирус не так легко передается от человека к человеку. Трамп также заверил, что ситуация находится под контролем.
В начале мая вспышка заболевания, предположительно, вызванного хантавирусом, произошла на борту круизного лайнера «MV Hondius», который выполнял рейс через Атлантику. В настоящее время выявлено восемь случаев заболевания вирусом, из которых три оказались с летальным исходом.
Согласно информации «Associated Press», пассажиры, сошедшие с лайнера, разъехались по 12 странам. Известно, что борт судна покинули не менее 29 человек, среди которых в том числе оказались граждане Великобритании, Германии, Канады, Нидерландов, Новой Зеландии, США, Швейцарии и других стран. Эти пассажиры контактировали с людьми в аэропортах и на международных рейсах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ им. Ломоносова Алексей Аграновский в интервью НСН рассказал, что специалисты готовы к различным сценариям и могут создать вакцину при необходимости, но риск пандемии хантавируса остается невысоким.
Горячие новости
- Трамп: США пристально изучают хантавирус
- «Уралвагонзавод» отправил в зону СВО 3 вида танков
- Соратница Чавеса стала президентом Коста-Рики
- Овечкин, Малкин и Бобровский вошли в ТОП лучших свободных агентов НХЛ
- Хинштейн: За сутки над Курской областью сбили 119 БПЛА ВСУ
- Путин выступил с речью на Параде Победы в Москве
- «Мы помним!»: В Архангельской области безвозмездно помогают ветеранам войны
- В Москве начался Парад Победы
- Ударим по Киеву? Чем обернутся для Украины угрозы Зеленского к Параду в Москве
- Захарова заявила, что Россия едина в противостоянии угрозам Зеленского