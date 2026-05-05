Россиянам объяснили, как защититься от хантавируса
Хантавирусы передаются к человеку через контакт с зараженными грызунами и их помётом. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.
Она отметила, что в этой связи заболеть можно в результате посещения дачи после зимы. Заражённый помёт может попасть в организм через пыль во время уборки.
Малинникова указала, что предотвратить заражения позволит влажная уборка с использованием перчаток и респираторов, а также дезинфекция посуды с использованием «хлорсодержащего раствора для обработки всех поверхностей».
«Борьба с грызунами — важный аспект. Необходимо исключить доступ мышей в жилые помещения. Это и есть профилактика», - подчеркнула эксперт.
Врач добавила, что эффективной широкодоступной вакцины против хантавирусов в настоящее время не существует.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил «Радиоточке НСН», что хантавирус может вызывать лёгочный синдром, а также геморрагическую лихорадку с почечным синдромом.
Горячие новости
- Россиянам объяснили, как защититься от хантавируса
- В Туапсе четыре участка береговой линии очистили от выбросов мазута
- «Теплицы даже на Рублевке»: Почему россияне все чаще сажают на дачах овощи
- Суд изъял в доход государства имущество основателя «Русагро» Мошковича
- Никаких больше впечатлений: «Сонный» туризм позволяет отдохнуть за три дня
- Россиянам рассказали о самом дешевом способе похудеть к лету
- Попытка выжить: Торговые центры незаконно превращают в апартаменты
- Число пострадавших при атаке ВСУ в Чебоксарах увеличилось до 34 человек
- Макрон: Армения больше не нуждается в покровительстве России
- Россиянам объяснили, как сэкономить на покупке квартиры