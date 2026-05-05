Россиянам объяснили, как защититься от хантавируса

Она отметила, что в этой связи заболеть можно в результате посещения дачи после зимы. Заражённый помёт может попасть в организм через пыль во время уборки.

Малинникова указала, что предотвратить заражения позволит влажная уборка с использованием перчаток и респираторов, а также дезинфекция посуды с использованием «хлорсодержащего раствора для обработки всех поверхностей».

«Борьба с грызунами — важный аспект. Необходимо исключить доступ мышей в жилые помещения. Это и есть профилактика», - подчеркнула эксперт.

Врач добавила, что эффективной широкодоступной вакцины против хантавирусов в настоящее время не существует.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил «Радиоточке НСН», что хантавирус может вызывать лёгочный синдром, а также геморрагическую лихорадку с почечным синдромом.

