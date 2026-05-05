Врач рассказала россиянам о путях заражения и симптомах хантавируса

В организм человека вирус попадает воздушно-пылевым путем при вдыхании частиц высохших экскрементов, смешанных с пылью. Реже заражение происходит при прямом контакте с грызунами. Инфекция поражает сердечно-сосудистую систему, легкие и почки.

Для России, Европы и Азии наиболее актуальна геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Заболевание начинается как грипп с резкого повышения температуры, головной и мышечной боли, далее начинается поражение сосудистой системы.

Эксперт подчеркнула, что хантавирус требует своевременной диагностики и поддерживающей терапии, а в отсутствие специфической вакцины профилактика остается наиболее эффективным способом защиты.

Тем временем, число пассажиров круизного лайнера MV Hondius, у которых был выявлен хантавирус, выросло до семи, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

