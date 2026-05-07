Ученый призвал не бояться 30 вирусов в клещах
Самые главные проблемы от укуса клеща — это только два недуга, заявил НСН Александр Чепурнов.
Укусы клещей вызывают энцефалиты и болезнь Лайма, а остальные вирусы не так опасны для человека, рассказал вирусолог Александр Чепурнов в беседе с НСН.
Ученые обнаружили в клещах на северо-западе России генетические следы почти 30 вирусов. По данным исследователей, помимо клещевого энцефалита, потенциальную опасность для человека могут представлять как минимум четыре из них: Мукава, Нуомин, Гакугса и Бэйцзинский наировирус. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports. Чепурнов призвал бояться не этого.
«Эти следы еще ни о чем не говорят, потому что вирус всегда внедряется в геном клеток, и поэтому таких маркеров может быть много. Но и без этой экзотики клещи могут передавать 26 вирусов и бактерий при укусе. А самое главное, что представляет реальную опасность, это энцефалиты и болезнь Лайма. Энцефалит может вызывать паралич и даже летальный исход, а болезнь Лайма требует немедленного приема очень сильного антибиотика. К тому же, вакцина от энцефалита очень сложна в употреблении — ее надо многократно повторять и обновлять каждый год. Сейчас пик активности, поэтому самое главное в случае укусов — обратиться к специалистам, которые смогут его целиком вытащить, чтобы был полноценный материал для анализов и не случилось никаких абсцессов», — подчеркнул он.
Ранее Чепурнов сообщил НСН, как человек может «подхватить» нодавирус от сырой рыбы.
Горячие новости
- Дразнить нельзя: Немецкий депутат призвал к диалогу с РФ после статьи Медведева
- На «Первый канал» подали в суд за шутку в КВН про Москву и русских
- Милонов выступил против запрета на экскурсии по крышам Петербурга
- Трунов допустил провокацию против арестованного адвоката Карабанова
- Водителям назвали обязательные бумажные документы при отсутствии интернета
- Психолог: С введением медиапатрулей травля в школе может усилиться
- Ученый призвал не бояться 30 вирусов в клещах
- Картофельный союз обвинил ретейлеров в предвзятости
- Бывшие бойцы «Вагнера» в Петербурге заявили, что Пригожин жив
- Пашинян не посетит парад Победы в Москве