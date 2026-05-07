Укусы клещей вызывают энцефалиты и болезнь Лайма, а остальные вирусы не так опасны для человека, рассказал вирусолог Александр Чепурнов в беседе с НСН.

Ученые обнаружили в клещах на северо-западе России генетические следы почти 30 вирусов. По данным исследователей, помимо клещевого энцефалита, потенциальную опасность для человека могут представлять как минимум четыре из них: Мукава, Нуомин, Гакугса и Бэйцзинский наировирус. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports. Чепурнов призвал бояться не этого.