Мемориал или концертный зал? Что будет на месте «Крокуса» после теракта

ЗАЛ, МЕМОРИАЛ, САД

Пресс-служба Crocus Group сообщила о необходимости восстановления территории вокруг сгоревшего в результате теракта концертного зала «Крокус Сити Холла». В компании считают, что это необходимо сделать для обеспечения безопасности посетителей и сотрудников соседних объектов. По словам представителей организации, площадь комплекса составляет 400 тысяч «квадратов», из которых на периметр и сгоревшую кровлю приходятся 10 тысяч.

Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил, что концертный зал на месте «Крокус Сити Холла» не будут восстанавливать.

«Концертного зала там больше не будет!», - подчеркнул он.