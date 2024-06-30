Мемориал или концертный зал? Что будет на месте «Крокуса» после теракта
На месте сгоревшего здания власти предлагали создать зимний сад или мемориальный комплекс.
Споры о том, что будет на месте сгоревшего в результате теракта 22 марта концертного зала «Крокус Сити Холл» идут уже давно. Сами владельцы воздерживались от ответа. При этом после случившегося теракта в России стали усиливать меры безопасности на массовых мероприятиях.
ЗАЛ, МЕМОРИАЛ, САД
Пресс-служба Crocus Group сообщила о необходимости восстановления территории вокруг сгоревшего в результате теракта концертного зала «Крокус Сити Холла». В компании считают, что это необходимо сделать для обеспечения безопасности посетителей и сотрудников соседних объектов. По словам представителей организации, площадь комплекса составляет 400 тысяч «квадратов», из которых на периметр и сгоревшую кровлю приходятся 10 тысяч.
Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил, что концертный зал на месте «Крокус Сити Холла» не будут восстанавливать.
«Концертного зала там больше не будет!», - подчеркнул он.
До этого чиновник допустил, что на месте «Крокуса» могут возвести сквер с памятником, но решение по благоустройству этой территории зависит от владельца Сrocus Group. Воробьев также говорил о том, что власти обсуждали с владельцем зала идею создания зимнего сада.
«С собственником обсуждается идея создания сквера или зимнего сада, культурного объекта, который будет чтить память погибших во время этого теракта», - объяснил чиновник.
Почти сразу после случившегося сын самого владельца и президента Crocus Group Араза Агаларова Эмин Агаларов заявил, что окончательного решения по восстановлению «Крокуса» пока нет.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта 2024 года. Примерно в 20:00 часов по московскому времени четверо террористов ворвались в здание и открыли огонь по посетителям и сотрудникам. Потом преступники проникли в зал, где продолжили стрельбу и подожгли его. Террористы покинули помещение, уехали из региона и пытались пересечь границу с Украиной. Их задержали рано утром 23 марта.
От пожара кровля здания рухнула. В результате теракта погибли 145 человек, в том числе шестеро детей, более 550 человек получили ранения. СК РФ признал пострадавшими более 1,7 тыс. человек. В настоящий момент по делу о теракте в «Крокусе» арестовано 18 человек. При этом всего в деле фигурирует 20 лиц, в том числе сотрудники «Крокус Сити Холла» и пожарных ведомств, а также пособники самих террористов.
НОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Сразу после случившегося в России заговорили об изменении правил пожарной безопасности и в целом об усилении мер на массовых мероприятиях. Так, например, в МЧС предложили ввести штрафы за неверное проектирование автоматических систем пожаротушения. По законопроекту, их сумма может составить от 600 до 800 тысяч рублей.
В МЧС также предложили увеличить штрафы за нарушение правил пожарной безопасности на ж/д, морском и воздушном транспорте и в лесах. Отмечается, что следует повысить взыскания за невыполнение требований по предупреждению и ликвидации ЧС. По сообщениям СМИ, штрафы могут вырасти и для владельцев опасных объектов.
В свою очередь глава министерства культуры Ольга Любимова сообщала, что в ведомстве прорабатывается вопрос охраны массовых мероприятий. По ее словам, речь шла не только о массовых мероприятиях, но и об охране творческих вузов и общежитий.
Более того, недавно в Министерстве культуры России предложили изменить требования к защите учреждений культуры при террористической опасности, обязав концертные площадки разработать алгоритм действий «работников, при получении информации об угрозе». Также предполагалась разработка алгоритма действий по своевременной эвакуации. Однако руководитель концертного агентства «Небо Рекордс» Артем Евсеенко считает, что новый регламент не решит вопроса безопасности при проведении массовых событий, так как в качестве концертных площадок часто также выступают спортивные арены и Экспоцентры.
«Когда ты проводишь большие события и фестивали на спортивных объектах, обязан предоставить государственным органам паспорт безопасности, в котором согласуются посты ЧОПа и полицейского наряда, этого требует арена. Спортивные объекты строго регламентированы. При проведении мероприятий в театрах и музеях такого нет, там все держится на местных администраторах», - отметил он в беседе с НСН.
К тому же после теракта Центробанк РФ поддержал идею о введении обязательного страхования посетителей публичных мест. По словам заместителя председателя ЦБ Филиппа Габунии, такая мера должна была затронуть большие площадки, вмещающие сотни или тысячи посетителей. Однако заслуженный юрист РФ Иван Соловьев в интервью НСН заметил, что обязательное страхование зрителей не конкретизирует страховые случаи, при этом зрители неизбежно столкнутся с переплатой.
«Предназначение страхования — обеспечивать защиту от финансовых потерь в случае непредвиденных событий. В этом случае страховать жизнь и здоровье посетителей должны будут юридические лица или ИП, которым принадлежат помещения, в которых и планируется проведение массового мероприятия. Отсюда масса вопросов правового характера: страховать нужно будет каждое мероприятие в отдельности или все за какой-то период времени? Где будет действовать страховка: только в зрительном зале или в фойе, гардеробе, кафе, иных помещениях, около здания?», - заметил он.
При этом глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев предложил печатать на театральных билетах план эвакуации, чтобы в случае возникновения ЧП зрители могли понять, как выбраться из здания. Между тем эксперт по безопасности и выживанию Михаил Макеев в беседе с НСН подчеркнул, что размещение плана эвакуации на билетах может стать частью дополнительного информирования зрителей, однако важно искать разносторонние подходы к решению проблемы.
«Инициатива хорошая, может внести весомый вклад в донесение до людей важности изучения планов помещений, когда они идут в новое место. Но проблема в том, что зрители зачастую ходят с электронными билетами. На сайте тоже важно было бы вынести план эвакуации, чтобы уже при покупке билетов люди могли ознакомиться. Возможно, какой-то процент людей перейдет в категорию тех, кто формирует у себя культуру безопасности. Важно, чтобы, заходя в помещение, человек находил план эвакуации, изучал альтернативные пути», - объяснил он.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что после теракта в «Крокус Сити Холле» цены на услуги охранников в России выросли на 150%.
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