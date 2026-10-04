Сын Анатолия Кашпировского отказался приезжать в Россию на похороны отца
Сын известного психотерапевта Анатолия Кашпировского, Сергей, отказался приезжать в Россию на похороны отца. Об этом сообщил племянник врача Юрий Мамаев.
По словам родственника, Сергей, который в настоящее время проживает в Соединенных Штатах, не планирует прилететь на церемонию прощания. Как отмечают СМИ, сын психотерапевта уже давно живет в США и не принимал участия в делах отца и не интересовался его здоровьем.
Юрий Мамаев также уточнил, что прощание и похороны пройдут в один день, а местом захоронения выбрано Троекуровское кладбище в Москве. При этом ранее родственники Кашпировского отказались раскрывать точное место захоронения врача.
Также у Кашпировского была дочь Елена, которая работала врачом в США и Канаде. Она скончалась в 2018 году в возрасте 49 лет.
Сам Анатолий Кашпировский скончался в субботу, 3 октября, в больнице в возрасте 87 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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