Российский космонавт Петр Дубров принял командование МКС
Российский космонавт Петр Дубров принял командование Международной космической станцией (МКС), сменив на этом посту астронавта НАСА Джессику Меир. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на прямую трансляцию американского космического агентства (НАСА).
В ходе традиционной церемонии Меир вручила российскому коллеге символический ключ от орбитальной станции.
Сразу после завершения мероприятия экипаж миссии SpaceX Crew-12 приступил к подготовке корабля к отстыковке и возвращению на Землю.
В пятницу к МКС успешно пристыковался пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX с новым экипажем миссии Crew-13. В состав прибывшей смены вошли российский космонавт Сергей Тетерятников, астронавты НАСА Джессика Уоткинс и Люк Делани, а также представитель Канадского космического агентства Джошуа Кутрик, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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