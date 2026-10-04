Российский космонавт Петр Дубров принял командование МКС

В ходе традиционной церемонии Меир вручила российскому коллеге символический ключ от орбитальной станции.

Сразу после завершения мероприятия экипаж миссии SpaceX Crew-12 приступил к подготовке корабля к отстыковке и возвращению на Землю.

В пятницу к МКС успешно пристыковался пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX с новым экипажем миссии Crew-13. В состав прибывшей смены вошли российский космонавт Сергей Тетерятников, астронавты НАСА Джессика Уоткинс и Люк Делани, а также представитель Канадского космического агентства Джошуа Кутрик, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».