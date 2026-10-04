Ферстаппен впервые в сезоне выиграл этап Гран-при «Формулы-1»
Пилот Red Bull и четырехкратный чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен одержал первую победу в текущем сезоне, став лучшим на Гран-при Бахрейна.
До этого голландский гонщик семь раз финишировал в тройке лучших. На этот раз он опередил лидера чемпионата Андреа Кими Антонелли (Mercedes), который занял второе место с отставанием более двух секунд. Тройку призеров замкнул Льюис Хэмилтон, выступающий за Ferrari.
Изначально Гран-при Бахрейна было запланировано на 12 апреля, но из-за нестабильной обстановки на Ближнем Востоке гонку перенесли на автодром в Сепанге, расположенный в 45 км от столицы Малайзии - Куала-Лумпура.
После Гран-при Бахрейна личном зачет продолжает возглавлять Кими Антонелли (320 очков). За ним идут Джордж Расселл (236 очков) и Льюис Хэмилтон (214 очков). В Кубке конструкторов лидирует Mercedes (556), опережая Ferrari (405) и McLaren (316).
Следующий этап чемпионата мира пройдет в Сингапуре с 9 по 11 октября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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