Собянин: Уничтожены 5 летевших на Москву БПЛА ВСУ
4 октября 202620:09
Александр Грин
Системы противовоздушной обороны Минобороны РФ уничтожили пять БПЛА ВСУ, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем «Максе».
Градоначальник уточнил, что специалисты экстренных служб уже работают на местах падения обломков дронов.
Ранее в Минобороны сообщили, что за прошлую ночь силы ПВО сбили над над территорией страны 559 БПЛА ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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