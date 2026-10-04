Собянин: Уничтожены 5 летевших на Москву БПЛА ВСУ

Системы противовоздушной обороны Минобороны РФ уничтожили пять БПЛА ВСУ, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем «Максе».

МО: Силы ПВО сбили 1222 дрона ВСУ и 4 авиабомбы

Градоначальник уточнил, что специалисты экстренных служб уже работают на местах падения обломков дронов.

Ранее в Минобороны сообщили, что за прошлую ночь силы ПВО сбили над над территорией страны 559 БПЛА ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Щербак
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