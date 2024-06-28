Бастрыкин предложил отменить мораторий на смертную казнь в России
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил обсудить отмену моратория на смертную казнь в России. Соответствующее заявление он сделал во время пленарного заседания Международного молодежного юридического форума в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.
«В некоторых случаях ее нужно применять, и в этих случаях я сторонник смертной казни», — сказал он.
В качестве примера Бастрыкин привел теракт в «Крокус Сити Холле». Глава СК напомнил, что в советское время за убийство двух или трех человек могла быть назначена смертная казнь, тогда как сейчас обвиняемые могут получить максимум пожизненное заключение, отмечает «Свободная пресса».
Бастрыкин также отметил, что содержание одного осужденного обходится в 30 тысяч рублей в год. По его словам, это значительная сумма, особенно если человек приговорен к пожизненному заключению, передает «Радиоточка НСН».
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