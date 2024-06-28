Бастрыкин предложил отменить мораторий на смертную казнь в России

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил обсудить отмену моратория на смертную казнь в России. Соответствующее заявление он сделал во время пленарного заседания Международного молодежного юридического форума в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.

«В некоторых случаях ее нужно применять, и в этих случаях я сторонник смертной казни», — сказал он.