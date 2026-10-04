Стубб: Финляндия не видит угрозы нападения со стороны России

Финский лидер указал на существующую в Европе проблему коммуникации, отметив, что некоторые политики действуют излишне алармистски и ошибочно смешивают гипотетические сценарии с реальным восприятием угрозы.

«Ожидаем ли мы, что Россия нападет? Ответ - нет. У нас нет никаких свидетельств этому», - сказал Стубб.

Стубб напомнил, что у Финляндии самая протяженная граница с РФ в Евросоюзе и Хельсинки четко понимают текущие намерения Москвы. При этом он заверил, что власти страны обязательно сообщат, если ситуация начнет меняться.

Ранее премьер Эстонии признал, что угрозы нападения России на Прибалтику нет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».