В Таиланде задержали россиянина за нелегальную работу гидом и угрозы туристу
Морская полиция Пхукета совместно с сотрудниками Центрального бюро расследований полиции Таиланда задержала в море у берегов острова 32-летнего гражданина России. Как сообщает портал Thaiger, мужчину обвиняют в нелегальной работе туристическим гидом и попытке запугать клиента с целью удаления видеозаписи.
Инцидент произошел в акватории острова Ко Мапрао (Кокосовый остров). Поводом для задержания стала жалоба туриста, который заявил в полицию, что россиянин угрожал ему и настойчиво требовал удалить видео, на котором запечатлен процесс проведения экскурсии.
В ходе проверки выяснилось, что у задержанного отсутствовало разрешение на работу. Кроме того, он работал гидом, а эта профессия в Таиланде полностью запрещена для иностранных граждан.
Задержанного передали полиции Пхукета для проведения дальнейших юридических процедур. Ему грозит до одного года лишения свободы и крупный штраф за работу по запрещенной для иностранцев специальности, а также штраф и депортация за трудовую деятельность без официального разрешения властей королевства.
Ранее в Таиланде задержали и посадили за решетку продюсера актера и шоумена Никиты Джигурды Екатерину, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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