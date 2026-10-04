МО РФ сообщило об уничтожении четырех сухогрузов ВСУ дронами «Герань-4 Сикер»
БПЛА «Герань-4 Сикер» поразили четыре сухогруза, использовавшиеся в интересах ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны России.
По информации военного ведомства, удары были нанесены по судам, которые находились в порту Черноморска, а также в акваториях Бугского лимана и Черного моря.
В Минобороны уточнили, что данные корабли осуществляли доставку грузов военного назначения для нужд украинской армии.
Оборонное ведомство также опубликовало кадры объективного контроля, подтверждающие нанесение ударов по судам и поражение целей.
Ранее в Минобороны сообщили о нанесении ударов по Северному автотранспортному мосту через Днепр в Киеве, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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