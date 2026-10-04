МО РФ сообщило об уничтожении четырех сухогрузов ВСУ дронами «Герань-4 Сикер»

По информации военного ведомства, удары были нанесены по судам, которые находились в порту Черноморска, а также в акваториях Бугского лимана и Черного моря.

В Минобороны уточнили, что данные корабли осуществляли доставку грузов военного назначения для нужд украинской армии.

Оборонное ведомство также опубликовало кадры объективного контроля, подтверждающие нанесение ударов по судам и поражение целей.

Ранее в Минобороны сообщили о нанесении ударов по Северному автотранспортному мосту через Днепр в Киеве, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».